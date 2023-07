Video: Una fuerte explosión destruyó una fábrica química en China

01/07/2023 - 11:32 Mundo

Una explosión se ha registrado este sábado alrededor de las 12:00 (hora local) en una planta química en la provincia china de Jiangxi, en el sureste del país.

En el lugar del incidente están trabajando los servicios locales de emergencia. Todos los empleados de la fábrica han sido evacuados.

De acuerdo con los datos de los servicios de emergencia locales, como resultado de la explosión nadie ha resultado herido. Mientras, los bomberos están tratando de apagar el fuego.

En las imágenes, captadas a pocos metros de la planta afectada, se ven densas columnas de humo negro, así como ráfagas de fuego cerca del foco del incendio. El fuego fue provocado al quemarse aceite de silicona.

La fábrica Jiangxi Qiantai New Materials Co Ltd. está especializada en el procesamiento y producción de azufre y fósforo.