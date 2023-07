Aseguran que Estados Unidos encontró “restos biológicos no humanos” al investigar OVNIS

26/07/2023 - 19:58 Mundo

En una sorprendente audiencia realizada este miércoles, en el Congreso de Estados Unidos, el ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, Grusch, reveló detalles impactantes sobre avistamientos de OVNIs y la recuperación de restos biológicos no humanos por parte de autoridades estadounidenses.

Durante la sesión, la congresista Nancy Mace cuestionó a Grusch sobre si el gobierno había mantenido contacto con inteligencia extraterrestre, a lo que el ex agente respondió que no podía discutir ese tema en público. Sin embargo, confirmó que se habían recuperado restos biológicos no humanos junto a una aeronave no humana.

La polémica continuó cuando se le preguntó si los restos biológicos encontrados eran humanos, a lo que Grusch afirmó que no, y que personas que trabajaron directamente en el programa lo confirmaron.

Además, Grusch señaló que en 2019, el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre OVNIs le pidió identificar programas altamente clasificados relacionados con la misión del grupo de trabajo, y mencionó un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallos OVNIs al que se le negó el acceso.

El Pentágono ha negado las afirmaciones de Grusch sobre un encubrimiento, pero el ex agente asegura que ha enfrentado represalias por denunciar, aunque no proporcionó detalles debido a una investigación en curso.

Los legisladores expresaron su preocupación por la falta de transparencia y solicitaron sistemas de informes para obtener más claridad sobre lo que está sucediendo. El tema de los OVNIs y la vida extraterrestre sigue siendo un enigma, y este testimonio ha avivado aún más la curiosidad y el debate en el Congreso y en la opinión pública.