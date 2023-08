La candidata de correísta Revolución Ciudadana, al frente según los primeros cómputos en Ecuador

20/08/2023 - 22:49 Mundo

La candidata a la presidencia de Ecuador por la correísta Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, se imponía en la noche de hoy con algo más del 33% de los votos, escrutadas el 25,5 % de las actas, seguida del postulante de Acción Democrática Nacional (ADN), Daniel Noboa, que sumaba el 24,4%, según cifras oficiales.



Si el avance del escrutinio confirma esta tendencia, González y Noboa, ambos exasambleístas, disputarán la segunda vuelta el 15 de octubre para definir quién completará el mandato del presidente Guillermo Lasso, hasta mayo de 2025.



Detrás se ubicaban Christian Zurita -que reemplazó al asesinado candidato Fernando Villavicencio-, del Movimiento Construye, con un 16,3% y luego Jan Topic, de Juntos Triunfaremos, con un 14,6%.



El ex vice Otto Sonnenholzner, de la alianza Actuemos; el ambientalista Yaku Pérez, de la coalición Claro que se Puede; Bolívar Armijos, de Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo); y el empresario Xavier Hervas, del movimiento Renovación Total (Reto), sumaban menos de 10 puntos.



El Código de la Democracia ecuatoriano establece que para no ir a una segunda vuelta un binomio debe lograr la mayoría absoluta de los sufragios o al menos el 40% y una diferencia mayor a diez puntos respecto del segundo.



Ecuador fue hoy a elecciones por la decisión adoptada en mayo por Lasso de disponer la “muerte cruzada”, que disolvió la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y obliga a comicios para elegir a quien completará su mandato.