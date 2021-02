A 243 años del nacimiento del Gral. José de San Martín

24/02/2021 - 20:59 Opinión

El 25 de febrero es un día muy importante para los miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santiago del Estero, sentimiento compartido con el resto de las instituciones hermanas. Es una fecha que nos emociona y nos llena de felices sentimientos pues recordamos que en tal día nació el General José Francisco de San Martín, el Libertador de América.

Pasaron 243 años de tal hecho. Sin embargo la fecha pasa desapercibida para la mayoría del pueblo argentino, algo que no es casual, sino que se corresponde con un proceso cultural, lento pero constante, de abandono de nuestras raíces fundacionales, es decir los principios y valores que nos legaron los padres fundadores de la Patria y que nos constituyeron como Nación, con base en una moral y ética ciudadana que nos identificó durante mucho tiempo.

Frente a esta situación, las asociaciones culturales sanmartinianas establecidas a lo largo del territorio nacional, hace algunos años aspiramos y solicitamos que tan importante fecha sea agregada al calendario oficial de efemérides históricas, por el enorme significado simbólico que encierra.

Bartolomé Mitre, creador del relato historiográfico oficial argentino, en su obra “Historia de San Martín y la Independencia Sudamericana” (1887) estableció que José Francisco de San Martín había nacido el 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú. Más adelante, el historiador Dr. José Pacífico Otero, en su obra “Historia del Libertador Don José de San Martín” (1978) sugiere que el gran americano habría nacido en 1777.

Su pueblo natal, entonces cabecera del departamento con jurisdicción sobre el territorio de las Misiones Occidentales, integraba en una única jurisdicción a los numerosos pueblos indígenas organizados por los jesuitas y que perdieron su amparo cuando la orden fue expulsada del Virreinato del Río de la Plata, en 1767, por orden del rey Carlos III, de España.

Hijo del capitán español, Juan de San Martín y de Gregoria Matorras del Ser, originarios de Palencia, Castilla la Vieja. Este matrimonio tuvo cuatro hijos, tres varones y una mujer.

Don Juan de San Martín fue designado por el virrey Vértiz, teniente de gobernador de Yapeyú, en 1775; en 1781 lo encontramos con su familia en Buenos. Aires y en 1784 regresó definitivamente a España. Según estos datos, el futuro Padre de la Patria, nació en el territorio del Virreinato del Río de la Plata como hijo de padres españoles. Por lo tanto era un español americano.

Estos antecedentes sirvieron para que realizara estudios en España y a los 13 ó 14 años ingresara al ejército real, donde se formó como militar profesional y adquirió clara noción de la importancia de la disciplina en el cumplimiento exitoso de cualquier estrategia táctica.

En 1811 regresa a su territorio natal con el solo ideal de luchar por la libertad de las Provincias Unidas de América del Sud. Fue la misión que dio sentido a su vida. En virtud de tan grande ejemplo, consideramos que es una fecha que debe ser recuperada y resignificada en el marco de un presente argentino atravesado por múltiples dificultades que presagian un futuro más comprometido todavía.

El Dr. René Favaloro, eminente cardiólogo argentino y sanmartiniano por convicción, autor de un libro de bolsillo titulado “¿Conoce Ud. a San Martín?” (1986), solía afirmar con vehemencia que la mayoría de los argentinos actuales, especialmente los más jóvenes, no conocen realmente al General San Martín, pues si así no fuera y las generaciones pasadas y presentes, hubieran crecido comprometidas con los sanos y positivos principios sanmartinianos, practicando el modelo de conducta ética humanitaria que con coherencia expuso en todo momento de su vida San Martín, no hubieran sido posible muchas de las calamidades que asolaron a nuestra querida Argentina.

En ese contexto, el pensamiento y los valores expuestos por San Martín, desde su inmortalidad, puede ser la antorcha que mejor ilumine nuestro porvenir.

El 25 de febrero, en la historia argentina, marca el nacimiento del “más grande de los héroes, el más virtuoso de los hombres públicos, el más desinteresado patriota, el más humilde en su grandeza, y a quien el Perú, Chile y las Provincias Argentinas le deben su vida y su ser político”, a juicio del historiador peruano Mariano Felipe Paz Soldán.

El General San Martín tuvo dificultades de todo tipo para poder llevar adelante la misión que dio sentido a su vida, y como ser humano enfrentó las limitaciones que intentaba imponerle su cuerpo enfermo. A todas estas adversidades las miró de frente y supo sobreponerse a todas ellas. Con esa actitud nos enseñaba que no hay meta inalcanzable si se trabaja con esfuerzo, sacrificio, voluntad y coherencia.