El día D, la vuelta a clases en plena pandemia

28/02/2021 - 01:48 Opinión

stamos preparando las escuelas para recibir a todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos con los que cuenta nuestro país: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Terciario y Universitario y no universitario.

Se percibe un movimiento tanto interno como externo movido por el tentador discurso de volver a la normalidad o a la nueva normalidad.

Después de casi un año escolar sin clases presenciales, es necesario que el gobierno nacional y los provinciales prioricen la reapertura de las escuelas, abordándola como parte integral de las políticas de reactivación, guiados por consideraciones de salud pública, garantizando la inclusión digital de todos los hogares. El proceso de reapertura debe ser cuidadoso y prudente e incluir estrategias multisectoriales de mitigación y protocolos de bioseguridad, de seguridad y salud en el trabajo para proteger no solo al alumnado, sino también al profesorado y al resto de personal del sector educativo, así como a las familias y a la comunidad

De todas las medidas sanitarias que las autoridades tomaron en el 2020 se estima que el aprendizaje presencial en las escuelas no parece aumentar considerablemente la transmisión del virus en la comunidad, pero claramente esto depende del cumplimiento en las instituciones con las recomendaciones de la salubridad pública para el Covid-19. Tanto a favor para la escuela.

Todas las instituciones tienen como objetivo implícito y explicito el aprendizaje presencial, que es sin duda la mejor forma de aprender -instituida hasta la fecha-, es decir la clase presencial, también llamada magistral es resignificada actualmente e instaura la llegada de la educación bimodal ya que el mundo post moderno pregona y ostenta la importancia de la virtualidad como otra modalidad dentro del abanico de posibilidades de aprender.

En esta vuelta a clases será muy importante tomar en cuenta casi binariamente o en pares lo emocional y lo cognitivo, lo cual metafóricamente representa la importancia de contener a estas infancias que regresan a clases ya que el aislamiento es significado como una situación de stress al cual todos estuvimos sometidos y debe ser contenido, trabajado y elaborado permanentemente, esto quiere decir que serán los equipos de orientación (SOE) los Gabinetes de la escuelas, las Upas, etc. quienes deben brindar un Servicio de Salud Mental direccionado a esta problemática tanto en niños como en adultos, es decir a contener a los docentes y a las familias también es prioritario.

La escuela

La institución escolar es importante y necesaria para la constitución psicológica y cognitiva del sujeto, pero como sabemos algunos por conocimientos y otros desde la experiencia es que en la escuela no sólo se aprenden contenidos académicos focalizados en las áreas de matemática, lectura y escritura, etc. sino que también se aprenden habilidades sociales por lo cual la representación mental de la institución escolar es de un lugar y un espacio seguro casi como en casa... pero esta concepción está debilitada por cuanto la escuela debe garantizar que ese cuidado sea tanto o más como en casa y que además debe de considerar otras estrategias para propender a la interacción -limitadas por el contacto físico- pero que seguro surgirán otras estrategias de intercambio social que no priorice lo presencial como única forma de interactuar.

Renglón aparte debemos tener para los que más afectó esta pandemia: los niños sin conectividad y sin recursos tecnológicos que es una cuestión pendiente que el Estado debe garantizar a los alumnos respecto de la provisión de computadoras y de la conexión a internet que lejos de ser un lujo de clases medias y altas es una condición para no sólo no ser una analfabeto digital sino porque la bimodalidad va a seguir siendo parte de la enseñanza en las escuelas argentinas: la conectividad en la escuelas para brindar este espacio virtual-bimodal que antes el docente lo ofrecía desde su casa con su computador y con su abono de internet ahora es prioritario en las escuelas para proporcionar una educación eficaz en estos tiempos de pandemia.