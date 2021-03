Entendiendo a las personas adictas al trabajo

20/03/2021 - 22:02 Opinión

Muchas personas hoy en día tienen una adicción al trabajo. Esto sucede cuando “monopolizamos” la felicidad. Es decir, que colocamos toda nuestra expectativa de felicidad en una sola área. ¿Por qué una persona trabaja todo el día, todos los días, sin descansar? Porque hacerlo le brinda dopamina, oxitocina, etc. (los químicos del placer). Entonces, disfruta ese ámbito y se siente bien.

Probablemente actúa así porque no disfruta de los otros ámbitos de su vida. No encuentra placer en otras áreas y concentra toda la felicidad en una única área, en este caso, un empleo. Cuando uno vive solo para los hijos, o solo para la pareja, o solo para el trabajo o el estudio, probablemente con el tiempo necesite cada vez más una dosis mayor de eso para sentir la alegría que sentía antes.

La sugerencia en estos casos es diversificar. Esto significa no monopolizar la felicidad y encontrar un poco de placer en el trabajo, un poco de placer en la pareja, un poco de placer en los amigos, un poco de placer en la diversión, etc. Cuantas más áreas nos brinden placer, más rico será nuestro mundo interior. A veces, le pido a las personas que dibujen un círculo que represente su vida. Algunos incluyen en este solamente dos áreas: familia y trabajo. No hay nada más.

Para no monopolizar la felicidad, y sobre todo para no caer en la adicción al trabajo (o cualquier otra adicción), es fundamental encontrar pequeños placeres en las distintas áreas de nuestra vida. Recordemos que toda adicción es el resultado de una carencia emocional. La persona no es consciente de su vacío interno. Cuando se le pregunta por qué hace lo que hace en exceso, responde: “Porque me gusta”, lo cual demuestra la distancia de la causa afectiva de su adicción.

Ahora, mucha gente que atraviesa situaciones de dolor, angustia o tristeza, suele dejar de lado los espacios de alegría. Esto es un error porque es precisamente en ellos donde sentimos que fluimos, que la vida tiene sentido a pesar de las dificultades. A dichos estados se los conoce como “flow” (fluir en inglés) y son los espacios donde realizamos las actividades que amamos, que nos producen pasión, y nos olvidamos de todo.

Estos estados “flow” nos brindan el placer que necesitamos para no monopolizar un área exclusivamente. Para algunos será practicar un hobby; para otros será leer o mirar una película; y para otros será pasar tiempo con los amigos o con la familia. No minimicemos estos espacios, pues estos nos recargan de energía, nos fortalecen y, sobre todo, nos generan la cuota de alegría que todos necesitamos.

Hoy más que nunca, para mantener la adicción al trabajo y cualquier otra adicción lejos de nuestras vidas, deberíamos esforzarnos para procurarnos el placer que luego nos permita dar batalla allí donde experimentamos problemas. No esperemos que los demás se ocupen de nosotros, convirtámonos en nuestros mejores cuidadores.