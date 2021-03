El humor, el baile y las parejas

20/03/2021 - 22:03 Opinión

Sin pretender que sea una regla elaborada sobre las parejas, creo que hay dos comportamientos humanos que favorecen la felicidad y la armonía en una pareja: el uso del humor y la capacidad de disfrutar del baile. No como una regla -ni matemática ni sexual-, sino como una sugerencia para relacionamientos.

¿Por qué? Primero, porque ambos comportamientos necesitan del otro para ser conjugados en su mejor expresión; segundo, porque sólo funcionan bien cuando hay una armonía creciente o sea que se va construyendo en el cotidiano; tercero, consiguen sus mejores resultados dejándose ganar por la confianza en el otro y, finalmente, siempre mejora con la práctica. Pero avancemos un poco más y veamos algunos elementos particulares y unos falsos amigos de esos comportamientos.

El buen humor es reconocido como una capacidad de reírse de situaciones variadas, algunas realmente cómicas, pero también de utilizar la risa como un antídoto eficaz frente a las rutinas y a los conflictos. Debemos hacer la salvedad que no es lo mismo reírse de todo, que ser incapaz de hablar de temas serios, cosa que está en las antípodas de los comportamientos favorables para una pareja. El buen humor necesita cierta sincronía entre lo que me produce risa y el saber utilizar los recursos con el otro. Hacer reír es diferente que el buen humor. Uno puede ser gracioso, puede tener una batería magnífica de chistes que producen la carcajada, pueden ser realmente cómicos en sus gestos o comportamientos, pueden utilizar la improvisación como un destapador de risas. Eso son condiciones innatas en algunas personas. Yo me estoy refiriendo a otra cosa, al buen humor frente a situaciones cotidianas y, sobre todo, frente a los conflictos.

Una pareja funciona cuando se tiende a buscar un equilibrio permanente entre partes desequilibradas, podríamos resumir. Dos personas que procuran vivir juntas tienen, necesariamente, diferentes momentos de ánimo en su interrelación. Ese desequilibrio (sea en más o menos) tiene que procurar mantenerse a flote, para ello no podemos desconsiderar esos estados de ánimo que llegan y debemos crear antídotos para hacerle frente. El humor, sabemos, puede relajar una situación, pero no olvidemos que no es una actitud individual, necesita siempre de la otra persona. Muchas parejas no tienen esa posibilidad por algún tipo de rigidez mental. Sabemos que cuanto más se entra en zona de conflicto, más se vuelven rígidas las estructuras y más difícil es salir en las veces posteriores de esas zonas de rispidez.

Por eso debemos procurar entender que el humor es un recurso eficaz a ser desarrollado, que no implica jugar a payaso en una relación (enhorabuena por los que tienen el talento natural de serlo, realmente), sino en aprender que el humor particular de cada uno es una herramienta fundamental para que la felicidad sea un proyecto realizable siempre.

Con respecto a la danza debemos recordar que no estamos pensando en eximios bailadores de cualquier cosa, sino en parejas que encuentran un ritmo y una cadencia propia donde los pasos se permiten conjugarse de forma que se disfruta el movimiento, el encuentro y la alegría de centrarse en el equilibrio entre dos personas. Una pareja que sabe bailar de forma conjunta, que encuentra placer en los movimientos y que sabe que en ese contacto está parte de su sincera cercanía, son personas que tienen una herramienta muy útil para redescubrir una verdad de Perogrullo: que una pareja es pareja porque son siempre dos personas que procuran funcionar de forma conjunta y nunca porque son una sola persona. Ahora bien, recordemos que la danza permite que uno pueda estar en contacto con otras personas, nunca debemos pensar que eso significa otra cosa. Que una pareja sepa bailar es una muestra de algo positivo, pero tengamos cuidado, mucho cuidado, en creer que eso representa algo más que un elemento secundario, como tantos otros. Esto implica volver a lo esencial: lo que fortalece a una pareja es la comunicación y no otra cosa. Si nos confundimos corremos el riesgo de convertir un elemento secundario, circunstancialmente importante, en algo imprescindible.

Nunca debemos confundir los elementos importantes de una relación con los elementos necesarios, circunstanciales y/o secundarios. La anécdota siempre es secundaria, lo trascendental que ocupa las anécdotas para manifestarse es lo importante. Por ejemplo, la danza o el humor son elementos de anécdota, lo que defiendo es que ellos permiten mostrar lo importante que es la capacidad de una pareja de reconocer al otro, procurar la armonía y de fortalecer sus sistemas de comunicación. Pero para que ello pase, tiene que haber pareja, intención de estar, deseo de sentir y placer de la compañía.

Defendamos estos elementos secundarios, procuremos encontrar los nuestros y los desarrollemos, pero, recordemos siempre que una pareja debería ser siempre dos personas procurando encontrar el equilibrio dinámico hacia la felicidad utilizando recursos secundarios sobre la única base imprescindible el deseo de compartir algo de la forma que decidan y puedan. Al fin y al cabo, la única regla para que una pareja funcione óptimamente es promoviendo formas más perfectas de comunicación. Al final, eso que llamamos amor, sólo será la perfección del entenderse, quizás.