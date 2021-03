Lo evidente

27/03/2021 - 20:43 Opinión

La gente reclama, muchas veces, lo que parece evidente. Algo así ¿cómo no te diste cuenta? Algo que parece obvio, pero de una obviedad monumental, valga la redundancia en este caso. Como si sólo hubiese una sola posibilidad de observar el mundo. Como si todo fuese lineal. Pero, lo cierto es que los seres humanos vemos lo que queremos ver y/o lo que sabemos ver y, aunque nos cueste aceptarlo en los demás, aún aquellas cosas que son enormes para nosotros, en ocasiones, no es percibido. Si, para el que lo ve es como que la gente se miente un poco. Yo, por mi parte, creo que, si bien a veces lo hace, en otras ocasiones, no se tiene los recursos para verlo y, en otras, las personas vemos las cosas como conviene más, aunque eso implique, paradojalmente, sumergirse en la tragedia.

Es decir, si, percibimos con nuestros sentidos, pero entendemos lo percibido con nuestras emociones y razones. Es la famosa premisa baconiana: el ojo ve lo que la mente comprende, que los neurocientíficos le agregaron la connotación de las distorsiones cognitivas que nos hacen estar más de acuerdo con aquello que nos da la razón. Todo lo percibido, generalmente, procuramos meterlo, aunque sea a presión, dentro de los límites de nuestra conciencia, o como queramos llamarla.

Esto dicho de manera más llana –o eso creo- significa que, si no sabemos lo que es una montaña, ver el Everest no nos dará una idea de ello, pero podremos extrapolar si nos permitimos con lo que conocemos. Esto sería lo simple. Mas, en lo interpersonal, tantas veces no vemos cosas más cotidianas, esas que están, literalmente, frente a nuestras narices. O, sino, ¿cuántas veces no nos dimos cuenta de que alguien estaba enamorado de nosotros –ojalá haya pasado – por más que a los demás les parecía tan obvio, pero tan obvio que éramos unos estúpidos graciosos? Eso como un ejemplo positivo. Lamentablemente también sirve para cosas negativas: ¿cuántas veces no se percibe que la pareja es violenta aun cuando los ejemplos eran evidentes?

Lo evidente se lo ve sólo cuando nos disponemos a ello. ¿Pero qué hacemos con lo que todavía no podemos comprender? No hay muchas soluciones. La primera es, también, una obviedad, aprender a comunicar lo que deseamos que vean en ciertos casos. Algo, que ya señalamos en otras columnas, es fundamental para la vida saludable de las parejas y, esto conlleva a aumentar la disponibilidad para aprender del otro. Pero, creo que la solución más simple y personal es aquella que solemos decir con entusiasmo y probar con limitación: mantener la menta abierta a lo que es nuevo y volver, varias veces sobre lo que creemos saber.

Esto implica el disponernos a sorprendernos con verdaderas preguntas sobre las cosas y pensar, nuevamente, nuestras respuestas. No quedarnos con las réplicas que ya tenemos, sino pensar que esas nos sirven mientras nos sirven. ¿Qué significa? Tal vez lo que le quiero decir a mi niño cuando en un viaje me pregunta ¿cuándo llegamos? Y, le digo, siempre sonriendo y sabiendo que aún no lo comprende: llegamos cuando llegamos y que él, la acepta por la simplicidad, aunque sé que ya llegará el momento que me exigirá precisión. Pero valga la metáfora, porque, en definitiva, voy a sostener la idea que, siempre, absolutamente siempre, implica que el viaje vale por sí mismo, no sólo el que esta pandemia nos limita, sino que el que hacemos en cada día, vale la pena como nunca. Como Ítaca, una poesía de Poema de Konstantino Kavafis, que recomiendo que lean y lo saboreen. El poeta griego termina diciendo: Ítaca te brindó tan hermoso viaje.//Sin ella no habrías emprendido el camino.//Pero no tiene ya nada que darte. //Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.//Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,//entenderás ya qué significan las Ítacas.