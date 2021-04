Cómo responder a un narcisista

25/04/2021 - 02:19 Opinión

Te invito a reflexionar en estas líneas sobre el tema del narcisismo. Muchos se preguntan qué hacer, cómo responder, frente a una persona con este rasgo de personalidad. Es importante entender, en primer lugar, que el narcisista no se cree la mejor obra de Dios… ¡se cree Dios mismo! Posee un “yo” muy inflado, un ego que predomina y avasalla. Por esa razón, nos suele impactar su comportamiento.

Cuando uno tiene una autoestima sana expresa: “Yo valgo y vos también valés; yo puedo y vos también podés”. En cambio, el narcisista expresa: “Yo valgo, vos no valés; yo puedo, vos no podés”. Entonces, por ejemplo, conduce por una calle a contramano y se queja: “¡Estos inútiles no saben manejar!”. Referencia todo inmediatamente a su propia persona (“yo… a mí… mío”) y demuestra “cero” registro de lo que le sucede al otro.

Los demás no existen para alguien narcisista, son solo objetos para ser usados y descartados. O sencillamente son “el público” que debe aplaudir sus maravillas, sus logros, sus dichos ingeniosos. Éste necesita generar deslumbramiento constantemente en quienes lo rodean para seguir alimentando su ego. Un narcisista, casi siempre, se impone.

¿Qué significa esto? Que dice lo que piensa, sin editar nada. Es filoso al hablar, sin tener en cuenta las emociones del resto. Suele ocurrir que, al principio, algunos, al escucharlo, son impactados por su (aparente) seguridad y firmeza. Pero, con el tiempo, lo van conociendo y empiezan a sufrir sus “delirios de grandeza”. Entonces deciden alejarse. Por este motivo, un narcisista puede quedarse solo y bajonearse.

¿Qué deberíamos hacer cuando nos topamos con alguien así?

Decirle abiertamente: “Vos sos un narcisista” solo conseguirá provocar una reacción agresiva de su parte. Debemos tener presente que, en la mayoría de los casos, estamos frente a personas con mucha ira reprimida. Como consecuencia, cuando alguien les marca un error, se derrumban. De modo que una de las mejores técnicas, en especial en el ámbito laboral, es escucharlo, sonreír y no decir nada.

Otra técnica efectiva es escuchar su discurso, pero minimizar su impacto. Es decir, ignorarlo por completo (lo cual le causará sufrimiento); o decirle algo como: “Qué interesante eso que decís, me dejás pensando”.

Lo importante es no enlazarse porque no se puede curar a quien no se sabe enfermo. El narcisista es incapaz de hacer introspección, de mirar hacia adentro, de reconocer sus debilidades y reflexionar sobre su conducta. Por eso, no hay crecimiento en su vida.

Construyamos una buena autoestima, tratemos bien a todos y pensemos que nosotros podemos y el otro también puede. Evitemos idealizar y descalificar a los demás, pues, como suelo decir, “todos venimos fallados de fábrica” y tenemos en mayor o menor medida, los mismos desafíos por delante.