08/05/2021 - 21:59 Opinión

E l ser humano es un ser social. Necesita del otro, siempre, aun cuando no lo diga. Aun cuando no lo busque o, peor, también lo necesita cuando lo rechaza o crea empalizadas para los demás. Necesitamos de otro como el otro nos necesita. Nacemos en esta especie de ese modo. Aunque, insisto, podamos hacer una demostración constante de lo contrario. Al fin y al cabo, somos seres humanos que podemos ser egoístas, cerrados, ermitaños, egocéntricos, obcecados, desconfiados y tanto que hace que poner barreras o no buscar las puertas sea tan natural. Pero lo cierto por ser humanos es que podemos comunicar y acompañar.

Pero si lo primero parece simple, pero no lo es, lo segundo creemos que es fácil, pero es bastante difícil, porque acompañar es una artesanía y, lo sabemos, estas no se hacen ni por azar, ni por aburrimiento, ni porque tengo cinco minutos. Si, definitivamente, acompañar es el difícil arte de permitir que el otro sea un poco más él mismo.

Es curioso, pero lo sabemos. Por lo menos los que hemos leído “El principito” en su capítulo XXI cuando el protagonista se encuentra con el zorro. Una delicia el texto, tan lúcido y tan simple. Si no lo leyeron pues es bueno hacerlo, si lo hicieron, siempre es hermoso releerlo. Pero para mi planteo quiero citar la parte cuando el zorro dice que para domesticar (le doy le sentido de acompañar): - Hay que ser muy paciente – respondió el zorro. – Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca...

Ahora bien, acompañar no es igual a ser acompañado. En lo primero el otro es el centro de la atención; en lo segundo, uno es el amo de las decisiones. Para acompañar debemos, simbólicamente, respirar al ritmo que el otro precisa; para ser acompañados debemos ser un poco más nosotros mismos. Esto, curiosamente, hace que sea diferente la compañía que el acto de acompañar.

Efectivamente, hay gente que puede ser muy sociable, pero que no sabe ni acompañar ni permitir ser acompañado. Aprender esa sutileza no es ni fácil ni difícil, sólo precisa una dimensión diferente de nuestro ser, marcada por la empatía, delimitada por la autonomía y ejercitada por la libertad.

Lo tremendo es que muchas veces, nuestra incapacidad de acompañar es la que más genera soledad. Si, recriminamos acciones, silencios o introversiones al otro por lo que no sabemos hacer. Porque para acompañar debemos aprender, insisto, el ritmo del otro, no el ideal, no el que jugamos a aceptar, sino el que permite que el otro respire a su aire, hable en su sintonía, exprese en sus modos y habite sus propios silencios. Por eso acompañar nunca es lineal y no es algo que pueda ser hecho sin tiempo. Acompañar es una artesanía.

El dejarse acompañar es algo que puede resultar tan fácil para muchos y para otros una aventura casi imposible. No nace de la desconfianza con el otro, es sólo un diálogo errático con uno mismo. Un debate que no siempre se hace pero que siempre condiciona el resultado. Dejarse acompañar, es el resultado de un proceso complejo que se simplifica en algunas personas, sin dudas, pero no por eso es una simplicidad que se trasmite.

El dejarse acompañar conlleva creer que la carga no es mucha, que el valor no se pierde, que la compasión como sinónimo pobre de pena no está presente, que la soledad no será la consecuencia lógica.

Así que acompañar es más que estar y dejarse acompañar es confiar en uno, primariamente. Nos cuesta entenderlo y por ello, durante tanto tiempo hay gente que solo encuentra en la soledad el eco de su necesidad. Ahora bien, hay un elemento más que, aunque sea duro es bueno saberlo, no podemos acompañar a todo el mundo ni tampoco ser acompañados por cualquiera. A veces no tenemos la paciencia para esperar, a veces no tenemos la fortaleza, a veces no tenemos el cariño necesario, a veces no tenemos el deseo de hacerlo. Eso también es bueno saberlo, porque no podemos olvidar que somos seres humanos con nuestras propias cuestiones a cuestas.

Pues bien, aprendamos a acompañar y permitamos ser acompañados no un instante, es una forma de hacer que la vida sea algo mejor. Ojalá lo logremos tantas veces como necesitamos y tantas veces como lo deseamos.