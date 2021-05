Cómo responder al bullying

08/05/2021 - 22:09 Opinión

S in duda, el bullying es un tema preocupante. Nos duele y nos preocupa cuando nuestros hijos nos comparten que están sufriendo acoso escolar. ¿Cómo deberíamos reaccionar los padres? En primer lugar, es importante no decirles jamás: “Este es un tema tuyo, enfrentalo y resolvelo vos”.

Tampoco es conveniente incentivarlos a pelear y, mucho menos, ir los adultos a pelear al colegio. Lo ideal es decirles a nuestros hijos: “Hiciste muy bien en contárnoslo. Mamá y papá se van a hacer cargo de este tema”. Y luego buscar la alianza correspondiente con la institución educativa para resolverlo.

Existe una técnica muy efectiva, denominada frase de cierre, que podemos poner en práctica con nuestros hijos en estos casos, y consiste en que el niño, levantando la mano en señal de stop y mirando a los ojos, diga: “No me hables así que no me gusta”. Podemos practicarla con ellos en casa en situaciones de pleito entre hermanos, pero fundamentalmente enseñarles a utilizarla en situaciones fuera de casa donde otros niños (o adultos) los ataquen. Por ejemplo, si alguien les dice: “Sos un tonto o una tonta”, ellos responderán: “No me hables así que no me gusta”. También podemos aplicarla nosotros cuando ellos se dirijan de forma negativa hacia nosotros.

De ese modo, ellos aprenderán a fijar límites y a respetar los límites que otros les impongan. ¿Qué sucede cuando hay bullying en la vida de un menor? Muchos chicos reaccionan quedando paralizados y reprimiendo bronca, dolor emocional y angustia. Mientras que otros se van a las manos con quien los ataca y se involucran en una pelea.

Ninguna de estas reacciones los ayudará a enfrentar el acoso. La frase de cierre es una buena primera reacción, pero ellos deben tener en claro que, frente al ataque, inmediatamente deben ir y contárselo a la maestra y luego compartirlo con sus padres. Dicha actitud les brinda seguridad para ponerse firmes en estas situaciones sabiendo que sus padres se harán cargo de solucionarlas.

Ambos padres son la autoridad en una familia, la “persona fuerte” del hogar, que les transmite seguridad a los hijos. Y aquí es importante aclarar dos ideas al respecto: 1) autoridad no es sinónimo de autoritarismo; 2) autoridad no es sinónimo de permisibilidad.

El autoritarismo surge del temor. Por esa razón, el padre o la madre autoritario/a aplasta al niño. En el fondo, este adulto siente miedo de perder su poder, aunque no parezca. En el otro extremo, los padres permisivos, que dejan a sus hijos hacer lo que quieran, por lo general, han sido víctimas de autoritarismo en su infancia. Pero un menor a quien siempre le permitan hacer su voluntad crecerá con una gran inseguridad porque no sabrá qué está bien y qué está mal.

Tener autoridad como padres es tener la capacidad de tomar decisiones. En una familia, la autoridad se halla en aquel que decide, y pueden ser ambos padres o uno solo. Una mamá o un papá con autoridad le enseña a su hijo a ser responsables y a enfrentar las situaciones difíciles que la vida le presente, como lo es el tema del bullying.