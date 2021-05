Cómo usar de manera segura los cosméticos alrededor de los ojos

16/05/2021 - 22:07 Opinión

De a poco, los argentinos y los santiagueños estamos retomando un ritmo de vida que se parece a la normalidad, fundamentalmente en lo social, con las pequeñas reuniones permitidas y en lo laboral, con el retorno presencial a nuestras tareas habituales.

Sin dudas, las mujeres usan de manera frecuente o diariamente maquillaje y cosméticos, los que deben ser utilizados de forma segura.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero le brindamos estos consejos de seguridad para el maquillaje de ojos, los que serán de utilidad para profesionales como cosmetólogas o cosmiatras y para las mujeres en general que se “pintan” para salir a la calle.

Siga estos pasos básicos para proteger sus ojos mientras usa maquillaje, si tiene preguntas sobre su rutina de cosméticos o si tiene una afección ocular que puede requerir cuidados especiales, consulte siempre a su médico oftalmólogo.

* Utilice únicamente cosméticos que estén diseñados para usarse alrededor de los ojos. Evite los productos que contienen productos químicos agresivos o no probados.

* Deseche el maquillaje de ojos después de tres meses y obtenga nuevos productos. Las bacterias que causan infecciones crecen fácilmente en el maquillaje de ojos líquido o cremoso.

* Si desarrolla una infección en los ojos, como conjuntivitis, tire inmediatamente todo el maquillaje de ojos y no lo use hasta que la infección desaparezca.

* Nunca comparta el maquillaje de ojos, ni siquiera con familiares o amigos cercanos.

* Al tomar muestras de maquillaje en las tiendas, utilice solo aplicadores nuevos y muestras que no hayan sido contaminadas por varios usuarios. La opción más segura es evitar las muestras almacenadas por completo.

* Introduce solo un nuevo maquillaje de ojos o producto para el cuidado a la vez, especialmente si tiendes a tener reacciones alérgicas con facilidad. No agregue otro producto nuevo hasta que sepa que no está reaccionando al primero.

* Si nota una reacción alérgica al maquillaje: descubra cuáles son los ingredientes para que pueda tener cuidado con ellos en otros productos; hágale saber a su médico. Es posible que su médico sepa sobre productos que son propensos a causar reacciones y sobre alternativas más suaves.

* Antes de maquillarse, asegúrese de que su rostro y párpados estén muy limpios.

Aplique siempre el maquillaje fuera de la línea de las pestañas, lejos del ojo, para evitar bloquear las glándulas sebáceas del párpado superior o inferior. Estas glándulas secretan aceite que protege la superficie del ojo.

* Nunca aplique maquillaje mientras está en un vehículo en movimiento.

* Si sus pestañas están agrupadas por el rímel u otro producto, no use nada afilado para separar las pestañas, de esta manera, puede pincharse o rasgarse fácilmente el ojo.

* Quite todo el maquillaje de ojos por la noche antes de dormir, especialmente el rímel que se puede pegar a las pestañas. Si no se quita correctamente, el maquillaje de ojos puede causar irritación. Si recientemente se sometió a una cirugía ocular, no use maquillaje alrededor del ojo hasta que su oftalmólogo le indique que es seguro hacerlo. Cuando empiece a usar maquillaje nuevamente, obtenga un maquillaje nuevo y fresco para evitar posibles infecciones.

Evite el maquillaje de ojos con purpurina

Tenga cuidado con los polvos metálicos, brillantes, u otros maquillajes. Las escamas pueden caer en el ojo, penetrar en la película lagrimal e irritarle los ojos. El maquillaje de ojos con purpurina es una causa común de irritación o infección de la córnea, especialmente para las personas que usan lentes de contacto. El brillo o las inclusiones más grandes en el maquillaje pueden rayar el ojo, como si le entrara arena o suciedad en el ojo.

Pestañas postizas

Las extensiones de pestañas se pueden hacer de forma segura, si las aplica un profesional. La mayoría de las extensiones de pestañas se colocan con pinzas y un pegamento semipermanente especialmente formulado. También hay pestañas magnéticas, que se aplican con un delineador de ojos con diminutas partículas magnéticas.

Tanto las pestañas magnéticas como las pegadas pueden irritar la piel sensible alrededor de los ojos o sumergirse en el ojo y rayar la córnea si no se aplican bien. Para reducir la probabilidad de estas posibles complicaciones, use pestañas postizas solo para ocasiones especiales y asegúrese de que lo haga un profesional. Si siente alguna molestia, consulte a un oftalmólogo de inmediato.

¿Qué pasa con los rizadores de pestañas calentados?

Los rizadores de pestañas con calefacción pueden ayudar a proporcionar un estiramiento más duradero en comparación con los mecánicos. Sin embargo, demasiado calor alrededor del ojo puede ser peligroso. Puede provocar la caída de las pestañas, dañar la piel alrededor del ojo o dañar el ojo mismo.

Dado que la piel de los párpados es especialmente delgada, se dañará más fácilmente a temperaturas más bajas, estos productos suelen oscilar entre 37 y más de 70 grados.

Aún más preocupante es si la mano del usuario no es tan firme o choca accidentalmente contra algo, haciendo que el rizador toque la conjuntiva o la córnea . Esto provocaría una lesión térmica que, en el mejor de los casos, tardará una semana en sanar. Si causa una quemadura en el centro de la córnea, sobre la pupila y en la línea de visión, puede causar una cicatriz que provocará una pérdida permanente de la visión.

Si está utilizando un rizador de pestañas con calor, aquí hay algunos consejos de seguridad que debe tener en cuenta:

* Verifique la temperatura exacta de cada ajuste y comience con la temperatura más baja posible

* Tenga cuidado de no tirar demasiado de las pestañas

* No recorra repetidamente la misma área varias veces; esto puede causar daño por calor

* Evite el uso de este producto si tiene ojos sensibles. Si no está seguro de si este producto es adecuado para usted, hable con su oftalmólogo.

Cómo quitar el maquillaje

del contorno de los ojos

* La vaselina es un desmaquillador muy eficaz. Es lubricante, calmante para la piel y ayuda a que el maquillaje se deslice sin tirones innecesarios.

* El champú para bebés es un producto económico y recomendado por un oftalmólogo para lavar los párpados y el área alrededor de los ojos. Estos jabones “sin lágrimas” a menudo se recomiendan a personas propensas a orzuelos, chalazión y blefaritis para lavarse los ojos.

* Independientemente del desmaquillador de ojos que uses, evita que entre en contacto con tus ojos.

* Enjuague bien cualquier removedor de sus párpados.

* Cepille un hisopo de algodón limpio a lo largo de la base de las pestañas para eliminar todos los restos de maquillaje.

* Tenga especial cuidado con los exfoliantes y no los use alrededor de los ojos. Los limpiadores con gotas para restregar pueden rayar e irritar los ojos .

* Sea muy prudente con sus pestañas y las áreas delicadas alrededor de sus ojos. Las pestañas son importantes para mantener el polvo y la suciedad fuera de los ojos. También evitan que sus ojos se sequen al bloquear el movimiento del aire sobre la película lagrimal.