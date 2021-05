22/05/2021 - 21:03 Opinión

Las personas tenemos momentos vitales. Instantes que vivimos y que atraviesan nuestra vida dándole sentido, profundidad y consistencia. Puntos ineludibles de nuestra existencia. Nuestros mojones. Algunos son únicos, otros se repiten, pero mantienen la unicidad en su forma de ser evocados, sentidos, vivenciados y, sobre todo, en la forma que se engarzan en nuestro “corazón” (lo sabemos, es la forma de llamar al espacio simbólico donde confluyen nuestros sentimientos y que permite que las emociones se expresen y las razones se movilicen).

Casi todos esos momentos son los mismos para todos. El primero que se me viene a la mente es el nacimiento. Es el primero, no sólo por obvio, sino porque nos nombran y contestamos, aunque sea con el llanto. Es ese instante inicial que nos marca, aunque la memoria no nos ayude a recordarlo. Luego pueden ser varios. Sin pretender ser exhaustivo, se me ocurre alguna fiesta familiar –o varias que se sintetizan en una para el recuerdo que hablo-; alguna farra, de esas que llamamos memorables porque nos permitimos ser felices sin pensar en nuestros límites; una travesura, seguro. Pocas síntesis existen donde se conjugan, tan clara y poéticamente, la inocencia y la felicidad.

Si seguimos, sabiendo que la lista puede ser irregular y limitada. Podemos agregar: la muerte de un ser querido es inapelable, fuerte e innegablemente real; somos mortales, pero esta verdad no quita que nos golpea siempre. El primer enamoramiento y el amor completo que pocas veces coinciden. La primera crisis, esa que marca etapas y que las necesitamos como el aire. Aquellas conversaciones que nos dan la frase justa de la suma de los encuentros esenciales.

Esa masturbación adolescente hecha con necesidad, deleite y luego con temor que se den cuenta, sea por el rostro o por las sábanas. La primera vez que tuvimos sexo; en algunos casos, el orgasmo, no el primero sino el que nos hizo sentir deseados y unidos; el desnudo que tuvimos descubriendo la soberana belleza que alguien encuentra en nuestro cuerpo, independiente de cómo el mundo lo ve. Esa risa enloquecida que nos asaltó a sabiendas que no podíamos contenerla. El nacimiento de un hijo – mi padre decía que era igual a la suma de todos los amaneceres del mundo-. La vez que lloramos sin saber cómo parar; la vez que lloramos sin poder mostrar lágrimas; la vez que lloramos porque alguien nos contenía.

Lo curioso de este listado incompleto, insisto, es que, por más que todos y todas podemos vivirlo, nunca es una vivencia que podamos comprender en el sentido total del otro. Son esos instantes que llamaré vitales porque son parte de la vida de cada uno y de cada una. Sólo valen porque los tuvimos y porque, en varios casos, gloriosamente, pudimos o podemos compartirlos con alguien. Aún en esos casos el instante es personal, maravillosamente personal y mágicamente compartido.

Básicamente, podemos decir que las personas tenemos una historia. Vos, yo y ella. Una historia en la que juntamos lo que vivimos y lo traducimos como creemos que lo hemos vivido o sentido. Pero a pesar de lo personal de estas historias y para nuestra tranquilidad, tenemos testigos que nos acompañan en nuestro relato, sosteniendo nuestra historia y permitiendo que ella nos pueda producir el placer de haberla vivido o incluso, el haberla sufrido.

Estos testigos forman parte de la red que construimos de forma consciente o casi sin querer. Lo deseable es que esa red sea armada por los vínculos saludables que podemos tener. Una red que, sin dudas, contempla esos momentos vitales que nos definen y sostienen nuestra idea de felicidad. Estos testigos que tenemos son quienes nos ayudan a velar por aquellos recuerdos que hemos atesorado por las razones que sean.

La suma de esos momentos vitales es donde nuestra humanidad aparece con su evidencia total. Esta pandemia que nos cayó “de improviso”, nos sacudió más de lo esperado y nos obligó a vivir momentos diversos, no siempre deseables ni buenos, pero nos mostró con más énfasis estas cuestiones. Nos hizo ver que la felicidad, radica, sobre todo, en ese pequeño o gran collar de momentos vitales que tuvimos, tenemos y tendremos. Eso es, sin dudas, lo que permite conseguir la felicidad que todos y todas nos merecemos, a pesar de todo.