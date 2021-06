Al tercer padre de la patria, General Martín Miguel de Güemes, en el bicentenario de su fallecimiento

17/06/2021 - 02:06 Opinión

Resulta evidente que en las dos primeras décadas de este siglo XXI, la región la región latinoamericana atraviesa una situación de crisis que amenaza la institucionalidad democrática de muchos de sus países. Múltiples causas laexplican pero destaca sobre todo una concreta disociación entre la agenda de la clase dirigente que no está atenta a las reales, verdaderas y acuciantes problemas de sus gobernados. La Patria Grande que soñaron los prohombres americanos está envuelta en grandes incertidumbres respecto de su futuro.

En tal instancia surge como urgente una instancia de reflexión que nos permita un reencuentro con nosotros mismos y con los valores, virtudes, acciones y principios éticos y morales que practicaron los grandes repúblicos de nuestra historia, hombres probos que dejaron huella imborrable en los momentos cruciales de nuestro pasado reciente (siglos XIX – XX).

La fecha y las circunstancias nos llevan a recordar al notable patriota salteño, General Martín Miguel de Güemes, de cuyo fallecimiento se cumple hoy el bicentenario. Tal vez, muchos argentinos desconozcan el trascendente protagonismo histórico y relevancia política en los tiempos fundacionales de nuestro país.

La historia argentina ha sido injusta con él y nos escamoteó el conocimiento completo de su despliegue de valor, heroísmo y patriotismo que lo convirtió en caudillo popular, defensor invencible del Norte del Virreinato del Río de la Plata que entonces comprendía el actual Paraguay y el sur de Bolivia, es decir, se extendía más allá de las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Este fue e auténtico escenario geográfico donde se jugó la libertad de América del Sur y, por ende, de la República Argentina.

Es de justicia histórica reconocer a Güemes el protagonismo en los siguientes hechos:

1806.- Durante las Invasiones Inglesas a Buenos Aires, comandó una carga de caballería con la que tomó “La Justina” nave inglesa encallada en el Río de la Plata. Fue, sin duda, partícipe brillante en un hecho inédito en el campo militar.

1810.- El ejército patriota logra su primera victoria: la Batalla de Suipacha. Güemes condujo al enemigo hacia una emboscada y los derrotó completamente. La gloria total era de él, pero se la negaron al punto que en el parte de la batalla elevado al gobierno de Buenos Aires su nombre no aparece.

1815.- Resulta elegido gobernador intendente de Salta, por votación popular. Primera vez que se ponía en práctica la teoría de la soberanía del pueblo.

1814 – 1820.- Rechazó sistemáticamente siete intentos de invasión realista por el Norte, venciendo con sus milicias gauchas, conformadas por paisanos salteños, jujeños y tarijeños. Su ejército “infernal” derrotó a ejércitos profesionales conducidos por los más destacados generales del ejército realista.

Su esencial protagonismo no tuvo “marketing” en los libros de historia, será por eso que su memoria recaló mejor en la cinematografía argentina a través de esa grandiosa producción titulada “La Guerra Gaucha” con guion del santiagueño Homero Manzi. Además, esta obra tiene un plus: rescata como verdadero sujeto histórico de las luchas por la independencia a las clases populares (labradores, gauchos, indios, negros esclavos, mestizos) y pone en valor las estrategias aportadas por las mujeres patriotas (madres, hijas, esposas, etc).

¡Hagamos Patria! era el grito de guerra. Su eco resonaba en la intimidad del monte y de todos los lugares surgían a todo galope las milicias gauchas lanzadas en fiero ataque, dispuestas a vencer o morir por el suelo patrio y su bandera.

Los hechos de vida de estos ejemplares patriotas ofrecen testimonio caro de que cuando un pueblo se une para defender su libertad, no hay obstáculo que se lo impida.

Que resuenen en este día las palabras del General Martín Miguel de Güemes: ”el tiempo hará conocer a mis conciudadanos que mis afanes y desvelos en servicio de la Patria no tienen mas objeto que el bien general…éste es el único principio que me dirige”.

La misión de vida del gigante General Gaucho Salteño fue asegurar la Libertad y la Independencia de las Provincias de América del Sur. Así lo hizo y por eso le corresponde el homenaje y la distinción de Tercer Padre de la Patria Argentina.

Su ejemplo nos enseña que la Patria Argentina nació libre, independiente, soberana, y es deber de todas las generaciones velar que así permanezca. Es el legado que recibimos y que lbajo ninguna circunstancia debe cambiar.