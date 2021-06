¿Por qué armamos una pareja?

27/06/2021 - 01:37 Opinión

Dos son las principales razones que conducen a una persona a desear armar una pareja: el deseo o la necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas motivaciones?

Cuando nos mueve el deseo, ya disfrutamos un estado de felicidad y completitud. Entonces, desde allí, salimos a “buscar” compartir nuestra vida con alguien más. En cambio, cuando es la necesidad la que nos impulsa, el punto de partida es la sensación de carencia. Uno siente que le falta algo para sentirse completo y tiene la ilusión que será el otro quien lo suplirá.

Si nos movemos por necesidad, sea para armar una pareja o en cualquier otra situación, corremos el riesgo de volvernos codependientes. Estos son los rasgos de alguien que depende de los demás:

• Necesidad de que el otro le diga qué pensar y qué hacer

La persona codependiente vive preguntando: “¿qué hago?”; “¿vos qué harías?”; “¿te parece bien que haga esto?”. En el fondo, no logra asumir la responsabilidad por su propia vida. Por ese motivo, cree que el otro tiene la verdad, que sabe más. No solo consulta qué hacer, sino además cómo pensar. Como no se siente capaz de tomar decisiones, siempre busca el consejo de alguien. Lo que esconde esta actitud es el hecho de no haber podido construir su propia autoestima, lo cual la lleva a dudar constantemente.

• Desesperación frente a la soledad

Quien depende de otros, teme estar solo. No soporta la soledad y se procura la compañía de otras personas para todo lo que hace. Puede llegar incluso a quedarse al lado de una pareja que no suma en su vida y solo le trae infelicidad. Prefiere eso a estar solo. Piensa que “es preferible estar mal acompañado que estar sin compañía”. Este temor, en realidad, se debe a un temor más profundo: al abandono. Por lo general, este proviene de lo vivido en la niñez.

• Incapacidad de desenvolverse en lo afectivo

Increíblemente gente exitosa que ha logrado mucho en el campo laboral, aun así, depende de alguien más en los afectos. Podemos tener una gran capacidad para el trabajo, pero no así en el mundo emocional. Entonces nos convertimos en personas sumisas, que viven pidiendo afecto para no ser abandonadas.

• Búsqueda de acceso constante al otro

Alguien codependiente se saltea etapas. Conoce a alguien e inmediatamente le abre su corazón y quiere construir intimidad. Pero confianza e intimidad son dos elementos que debemos construir con el tiempo. Quien depende de otros comparte todos sus secretos y sentimientos más profundos, con la creencia de que, así, conseguirá armar un vínculo sólido y nunca más se sentirá solo.

Para armar una pareja satisfactoria, necesitamos tener en claro que un vínculo sano siempre es equilibrado: hay un dar y un recibir en ambas partes. Cuando disfrutamos estar solos y también estar con alguien, podemos construir intimidad y compartir con otros libremente. Y, sobre todo, logramos pararnos en nuestros puntos fuertes sin depender tóxicamente de nadie.