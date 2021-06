Al sueño de cada uno hay que dejarlo tranquilo

27/06/2021 - 04:07 Opinión

Hoy lo que no se está pudiendo plasmar en el deportista son las emociones. Vale decir esa satisfacción que genera estar en una situación de competencia, más allá de los pensamientos involuntarios que salen, que pueden ser negativos o que no son productivos. Como uno no tiene ampliada la tolerancia a la frustración, por el hecho de no tener tanta competencia, lo que pasa muchas veces es que llega la frustración y el enojo demasiado rápido cuando hay una competencia una vez al año.

Lo que hay que tomar en cuenta es que no se está teniendo la satisfacción de estar en ese lugar, más allá si uno está negativo o positivo. No se está pudiendo tener la liberación fisiológica y psicológica de estar ahí, de cambiarse, de ponerse la remera, de ver el clima y la gente. Las preguntas para los deportistas en este sentido serían: ¿Que les genera el hecho de no poder seguir con el curso normal de sus vidas?, ¿Sus pensamientos y emociones los están potenciando en este momento?, ¿Podrían plasmar su creatividad para una mayor o nueva producción?. Ahí es donde se trabaja, pensamiento, sentimiento y emoción.

¿Qué necesita el deportista para saber cómo están sus pensamientos, sentimientos y emociones?. Es hacer un autoreconocimiento interno. Es decir, saber cómo está la autoestima, el concepto que tiene de sí mismo y la autoconfianza. Hacer una autoevaluación de todas estas cosas para recién ver cómo va a trabajar el manejo de la ansiedad y concentración.

Se necesita que en este momento, el deportista tenga una escucha activa consigo mismo y con un profesional que pueda entrenar la autopercepción interna. No importa si los pensamientos son negativos. Lo que hay que ver es si son productivos.

Todos los deportistas, más allá de la pandemia y de las prohibiciones que hay, siempre tienen un objetivo. Las preguntas en este caso serían: ¿El objetivo está siendo claro y realista?, ¿Los objetivos están siendo como un engranaje o solamente se basan en que no hay metas de resultados? Es decir que no se puede tener un resultado o estar en un ranking porque no hay competencia.

Lo que se les podría pedir a los deportistas es que realmente armen un engranaje de metas claras y realistas y que sean unidas, por ejemplo la de realización, que es la conducta que tendrá uno para trabajar las metas de resultados y la de rendimiento. Se necesita trabajar mucho el entrenamiento mental para todos los aspectos de la vida. Todos tienen objetivos, pero ¿los objetivos son claros y realistas? ¿Se está pudiendo diferenciar de aquellos pensamientos que son productivos de los que no son productivos? ¿Se están poniendo objetivos demasiados largos o hay desánimo porque son así?.

Lo que es un sueño hay que dejarlo tranquilo porque es el sueño de uno. De lo que hay que preocuparse es de la planificación para lograr llegar a ese lugar y poder hacer realidad el sueño. El problema es que no se está pudiendo encontrar el desarrollo de la planificación.

En el comienzo de la pandemia, hubo una merma de consultas del 65%

La pandemia está haciendo estragos en el mundo y millones son los deportistas que están sintiendo los efectos esta difícil situación. El licenciado en Psicología, Diego Vargas, admitió que en los primeros meses del año pasado, hubo una merma del 65% en las consultas de los deportistas que forman parte de grupos o bien de manera individual.

“Entre abril y agosto del 2020, se me fueron de las consultas el 65% de los deportistas. ¿Quiénes se fueron?, aquellos deportistas cuya motivación intrínseca fue tapada muy rapidamente. ¿Quiénes quedaron?, aquellos deportistas que son clínicos o que tienen dificultades como la bulimia o anorexia, y aquellos que sí pudieron trabajar las metas de rendimiento”, expresó el profesional.