Ojos rojos, ¿es para preocuparse? Causas

27/06/2021 - 22:18 Opinión

Los ojos rojos pueden ser la señal de una irritación leve o una enfermedad grave, como una infección.

Los ojos inyectados de sangre o enrojecidos ocurren cuando pequeños vasos sanguíneos en la superficie del ojo se agrandan y se saturan de sangre, esto sucede debido a un suministro insuficiente de oxígeno a la córnea o los tejidos que cubren el ojo.

Los ojos inyectados en sangre generalmente no son una razón para preocuparse demasiado, pero cuando se combina con dolor ocular, drenaje anormal o problemas de visión, esto puede indicar un problema médico grave.

Conjuntivitis

La conjuntivitis también se conoce como ojo rosado y es causada principalmente por virus, que pueden transmitirse por las manos.

La conjuntivitis es una infección que incluye hinchazón e irritación de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana delgada y transparente que recubre el párpado y la parte blanca del ojo.

Una infección de la conjuntiva irrita los vasos sanguíneos y hace que se inflamen. Esta inflamación hace que la parte blanca de los ojos se vea rojiza o incluso un poco rosada.

Los virus causan hasta el 80% de todos los casos de conjuntivitis. La conjuntivitis es frecuente entre los niños que van a la escuela y es muy contagiosa.

La infección se transmite comúnmente a través del contacto directo con dedos o artículos personales contaminados. A menudo, se asocia con una infección de las vías respiratorias superiores y se transmite a través de la tos.

La conjuntivitis alérgica puede deberse a una alergia o a un irritante como el polvo. Usar lentes de contacto durante demasiado tiempo o no limpiarlos adecuadamente también puede provocar conjuntivitis. La conjuntivitis causada por alergias o irritantes no es contagiosa.

Las personas generalmente contraen conjuntivitis en ambos ojos porque una infección puede propagarse fácilmente de un ojo al otro. Las señales y síntomas de la conjuntivitis incluyen: picazón en los ojos, producción excesiva de lágrimas, enrojecimiento, secreción, sensibilidad a la luz, visión deficiente, sensación de arena en uno o ambos ojos.

Detección

Los médicos generalmente pueden detectar la conjuntivitis debido al revelador ojo rojizo o rosado o por el tipo de secreción que se presenta. Las personas con conjuntivitis bacteriana podrían no tener los ojos rojos, pero es probable que tengan mucosidad o una secreción mucosa distintiva de color blanco, verde o amarillo.

Para confirmar el diagnóstico, un médico puede realizar un examen ocular completo o tomar una muestra de cualquier secreción ocular para ser analizada en un laboratorio.

Si el brote se debe a una alergia, un médico puede ordenar una prueba de alergia para determinar el alérgeno específico que la persona debe evitar.

Las opciones de tratamiento para la conjuntivitis dependen del tipo de conjuntivitis, así que es importante consultar a un médico si presentas alguna de las señales y síntomas. La conjuntivitis no es una afección grave y, por lo general, no causa ningún problema de visión a largo plazo, a menudo desaparece sola.

Para evitar la propagación de la conjuntivitis, es necesario lavarse las manos con frecuencia y evitar frotarse los ojos. También se debe evitar compartir gotas para los ojos, cosméticos, toallas o fundas de almohada.

Una vez que desaparece la conjuntivitis bacteriana o viral, es necesario desechar los lentes de contacto, las gotas o el maquillaje para los ojos que se usaron mientras tenías la infección para ayudar a evitar la reinfección.

Úlcera corneal

Los síntomas de una úlcera corneal pueden incluir dolor de ojos y sensibilidad a la luz.

Una úlcera corneal es una llaga abierta en la córnea que generalmente es causada por infecciones bacterianas. Suelen aparecer después de una lesión ocular, un traumatismo u otro tipo de daño.

Los síntomas pueden incluir: ojos rojos, dolor en el ojo, malestar en el ojo, sensibilidad a la luz, secreción ocular de leve a grave, visión disminuida, una mancha blanca en la córnea

Las personas con trastornos de los párpados, herpes y que usan lentes de contacto tienen riesgo de desarrollar úlceras corneales. Los ojos son muy susceptibles a la irritación causada por los lentes de contacto, especialmente si estos no se manipulan de manera segura, no se almacenan correctamente o no se limpian adecuadamente.

Los lentes de contacto pueden rozar la superficie del ojo y dañar levemente las células externas. Este daño puede permitir que las bacterias penetren en el ojo.

Otras causas de úlceras corneales incluyen: hongos, parásitos, virus, ojos secos, alergias, infección generalizada, abrasiones o quemaduras en la córnea.

Si no se tratan adecuadamente, las úlceras corneales pueden provocar una pérdida grave de la visión o incluso la pérdida de un ojo.

Las opciones de tratamiento incluyen antibióticos o agentes antimicóticos. Se pueden recetar gotas para los ojos especiales para ayudar a aliviar el dolor y reducir la posibilidad de complicaciones. Los casos graves pueden requerir un trasplante de córnea.

Síndrome del ojo seco

Cuando una persona no produce suficientes lágrimas, o sus lágrimas no tienen la calidad suficiente para lubricar y nutrir sus ojos adecuadamente, se dice que sufre de ojo seco o síndrome del ojo seco.

Una enfermedad, cambios hormonales e incluso algunos medicamentos pueden causar el síndrome del ojo seco. El ojo seco crónico puede hacer que la superficie del ojo se inflame e irrite, dando a los ojos una apariencia enrojecida. Los síntomas del síndrome del ojo seco incluyen: picazón o ardor en los ojos, sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo, dolor e irritación en los ojos, gran cantidad de lágrimas, incomodidad al usar lentes de contacto, visión borrosa, fatiga visual, secreción viscosa del ojo, malestar después de ver televisión o leer.

Solamente un médico puede determinar si existe una afección médica subyacente que esté causando el ojo seco. Un oftalmólogo puede realizar pruebas para medir la producción de lágrimas, si es necesario.

El ojo seco es incurable, pero puede tratarse. Para los casos leves, existen medicamentos de venta libre que pueden ayudar, como lágrimas artificiales, geles y ungüentos. Las opciones de tratamiento incluyen lágrimas artificiales, gotas oftálmicas recetadas o cirugía, dependiendo de la gravedad de la afección.

Hemorragia subconjuntival

Una hemorragia subconjuntival es la acumulación de sangre debajo de la conjuntiva.

La conjuntiva contiene muchos vasos sanguíneos y capilares. Estos vasos pueden romperse y hacer que la sangre se filtre en el área entre la conjuntiva y el blanco del ojo.

Cuando esto sucede, se acumula una pequeña cantidad de sangre debajo de la conjuntiva. Esta pequeña acumulación de sangre se denomina hemorragia subconjuntival. El sangrado leve debajo de la membrana externa del ojo hace que aparezcan manchas rojizas brillantes en la parte blanca del ojo.

Las hemorragias subconjuntivales suelen ocurrir debido a una lesión menor o un traumatismo en el ojo. Incluso frotarse el ojo con demasiada fuerza puede provocar una hemorragia.

Las causas más comunes de hemorragias subconjuntivales son toser, estornudar y hacer un esfuerzo. Las personas que tienen diabetes, presión arterial alta o que toman ciertos medicamentos también pueden sufrir hemorragias subconjuntivales.

Las hemorragias subconjuntivales ocurren en la superficie del ojo. Dado que no afectan la córnea ni el interior del ojo, la visión no se ve afectada.

No suelen causar dolor ni sensaciones o síntomas reales aparte de las manchas rojas. Si bien el enrojecimiento o la sangre en el ojo pueden parecer graves, la mayoría de las hemorragias subconjuntivales son generalmente inofensivas y desaparecen solas en unos pocos días.

Por lo general, no es necesario ningún tratamiento, pero si se irritan, un médico puede recomendar el uso de lágrimas artificiales.

Otras causas

Estos son solo algunos de los trastornos comunes asociados con los ojos rojos. Otros incluyen: inflamación de la córnea, el iris o el blanco del ojo, glaucoma, demasiada exposición al sol, polvo u otras partículas en el ojo, lesión, nadar, fumar o beber, irritantes o contaminantes ambientales.

Si el problema persiste, es necesaria la consulta médica

Los ojos rojos pueden aparecer repentinamente o a lo largo del tiempo. Las gotas para los ojos son útiles en muchos casos y se pueden comprar sin receta o en línea. Si el enrojecimiento no desaparece y va acompañado de otros síntomas, es necesario consultar a un médico.

Las lesiones oculares, los lentes de contacto y el uso frecuente de gotas para los ojos pueden causar irritación y enrojecimiento de los ojos. Un médico puede ayudarte a identificar la causa de un problema de ojos rojos y desarrollar un plan de tratamiento.

Los tratamientos comunes incluyen gotas para los ojos, antibióticos, cremas y medicamentos orales. La mayoría de las afecciones se pueden tratar fácilmente y, si se detectan a tiempo, no causan ningún daño permanente a largo plazo.

Algunas afecciones médicas graves, como leucemia, sarcoidosis y artritis idiopática juvenil, también pueden causar ojos rojos. Como resultado, obtener un diagnóstico adecuado es fundamental, por ello no dudes en comunicarte con tu médico Oftalmólogo si tienes preguntas o inquietudes sobre tus ojos rojos.