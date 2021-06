Cómo diferenciar la rinitis alérgica de la Covid-19

28/06/2021 - 18:07 Opinión

Por Dr. Maximiliano Gómez

especialista universitario en Alergia e Inmunología.

Con la llegada de las temperaturas frías suelen incrementarse las enfermedades respiratorias, pero es importante diferenciarlas de la rinitis alérgica y de la Covid 19. A pesar de que el Ministerio de Salud de la Nación actualizó la definición de caso sospechoso de Covid 19 en el que incluyó a la rinitis y la congestión nasal, es válido explicar algunas cuestiones que las diferencian para entenderlo mejor y consultar cuando es necesario.

En nuestro país, más del 20% de la población general tiene rinitis alérgica. La rinitis alérgica es una entidad en sí misma y se caracteriza por una inflamación de la mucosa nasal a causa de la exposición a factores alergénicos como el polen, epitelio de animales, ácaros y hongos. La rinitis se manifiesta con estornudos a repetición, que llamamos estornudos en salva, y suele estar acompañado de mucosidad acuosa (rinorrea acuosa) y picazón en la nariz. Esa picazón se acompaña de los estornudos. Se genera la secreción nasal y posteriormente se congestiona la nariz. La alergia puede durar sólo un momento, uno o varios días continuos, ceder y volver a repetirse, con esas características. La reiteración de los síntomas es una de las diferencias que caracteriza la alergia.

Por otro lado, un resfrío puede presentarse con estornudos, pero no de forma reiterativa. La persona puede tener secreción acuosa, que en general luego de 2 o 3 días puede tornarse más espesa y cambiar su aspecto. En esos días, un resfrío suele ir acompañado de fiebre, dolor de garganta y tiene una evolución de alrededor de una semana (entre 5 y 10 días) y luego se corta. Los resfríos se presentan en general una o dos veces al año.

En el caso de la Covid 19, esta enfermedad no suele generar estornudos o es muy raro que los provoque. También es muy raro que provoque la secreción nasal acuosa porque tiende a haber una alteración en el olfato. Puede acompañarse también de alteración en el gusto, además de dolor de garganta y otros síntomas generales de malestar. Pero tiene un inicio súbito en la alteración del olfato y el gusto, es algo que le llama la atención y que la persona no experimentó previamente. Esa aparición suele acompañarse de otras manifestaciones sistémicas como fiebre, tos seca, dolores de cabeza, y dolores musculares generalizados. La magnitud de los mismos depende de cómo afecta la Covid 19 a ese paciente. Estos síntomas suelen ser bastante particulares y las personas refieren no haber sentido algo similar antes.

Los pacientes con alergia habitualmente la tienen identificada por su presentación recurrente o desde hace varios años. En el actual marco de la pandemia, hemos visto que algunos pacientes manifiestan temor o quieren saber si es Covid 19, porque empeoró algún cuadro de los habituales. Pero es necesario aclarar que los pacientes con rinitis alérgica no tienen mayor riesgo o complicaciones que otras personas sin alergia. En general, los pacientes alérgicos suelen transitar cursos de Covid 19 entre leves y moderados.

Todas estas características ayudan a diferenciar la alergia de un resfrío viral y de Covid 19.