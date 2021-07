Qué hacer frente al agresivo verbal

04/07/2021 - 02:27 Opinión

Hoy en día se observa un aumento muy grande de maltrato verbal. Debemos recordar que “las palabras pueden lastimar, herir al otro”. Sobre todo, antes de abrir nuestra boca y dañar a una persona. Pero, ¿cómo deberíamos reaccionar frente a alguien que es verbalmente agresivo?

Existen muchísimas técnicas de asertividad para ponerle límites al maltrato verbal. Hay una, entre las muchas que podríamos nombrar, que me encanta y está presente en el ejemplo de David contra Goliat. El adolescente, que luego se convertiría en el rey David, peleó contra un gigante filisteo de tres metros. Cuenta el relato que David lo estudió y vio que Goliat tenía espada, lanza y jabalina. Espada, cuerpo a cuerpo; jabalina, 50 metros; y lanza, 20-30 metros. ¿Qué hizo David después de analizarlo en detalle? Le cambió el escenario.

Le arrojó una piedra con la honda y lo derribó. Se calcula que la piedra en la honda podía ir hasta más de 100 metros de distancia. Este joven valiente cambió el escenario del juego. Las personas agresivas arman su espada, su lanza y su jabalina. Lo que nosotros tenemos que hacer frente a ellas es cambiarles el escenario. Por ejemplo, frente a una agresión, si alguien te envía un mail, decile: “Quiero que lo hablemos personalmente”. Si alguien te dice: “Lo tenemos que hablar personalmente”, respondele: “Ponelo por escrito”. Si alguien te dice: “Necesito solo cinco minutos”, sugerile: “No, sentate y vamos a hablar media hora”.

También tenemos que recordar que, cuando alguien agresivo nos plantea una batalla, nosotros no elegimos. Entonces, aunque ganemos, perderemos. La gente agresiva, en el fondo, es insegura (porque tiene baja estima) y necesita armar el combate para sentirse fuerte y superior al otro. No nos distraigamos. A veces, lo mejor es cambiarle el escenario; a veces, lo mejor es ignorarlo; y siempre, pero siempre hay que seguir adelante con los propios proyectos.

Y, para concluir, te comparto dos actitudes que todos deberíamos adoptar frente a la agresión y la vida en general:

En primer lugar, evitar compararnos con los demás. La comparación nos envenena. Porque que alguien gane significa que otra persona pierde. Y, además, ser ganador no implica que uno sea bueno en sí mismo. Cambiemos comparación por superación. Enfocarnos en nosotros mismos, y no en los demás, nos ayuda a mejorarnos cada día un poco más.

En segundo lugar, ser conscientes de que convivimos con dos voces en el mundo. Todos oímos constantemente nuestra propia voz interior y la voz de los demás. Cuando ambas voces coinciden, nos sentimos afectados. Si alguien me dice que no sirvo para nada y esa voz coincide con la que escucho dentro de mí (pienso que no sirvo), me voy a sentir mal.

En cambio, cuando mi voz interior me habla positivamente, me digan lo que me digan, aun cuando sea con agresión, no me afectará. Nadie puede manejar las voces del afuera, pero todos tenemos la capacidad de reconocer, y cambiar si hace falta, lo que nos decimos a nosotros mismos cada día. ¿Cómo es tu diálogo interno?

