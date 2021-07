Test para Covid-19: sus diferencias y variantes locales

09/07/2021 - 08:56 Opinión

Por Fernando Baidanoff. Docente de la carrera de Bioingeniería del Instituto Tecnológico de Buenos Aires

El test primordial para Covid 19 consiste en que cada persona conozca cuáles son los síntomas asociados a esta enfermedad y que, de presentarlos, proceda a aislarse para evitar contagiar a terceros. Los síntomas asociados al Covid 19 son: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, pérdida de olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión, náuseas, vómitos o diarrea. De presentar estos síntomas, no es necesario testearse, pero sí notificarlo al Cuidar



Si queremos comprender cómo funcionan los test usados en Covid 19, una forma es clasificarlos en base a cuál es el objetivo a conseguir. Si éste radica en responder a si una persona está infectada con el virus, basta con una muestra de mucosas de hisopados nasales o de garganta. Los test diseñados para responder a esta pregunta detectan directamente a la partícula viral (antígeno) o el material genético del virus (ARN) en las muestras de hisopados.



Entre las pruebas que detectan directamente a la partícula viral en la muestra, se encuentra el kit de origen chino aprobado por ANMAT llamado "ImmunoBio", semejante a un test de embarazo. En él la muestra del paciente es puesta en contacto con una tira reactiva que contiene anticuerpos marcados que reconocen específicamente al antígeno del virus SARS-CoV2 en la muestra y dan una doble banda en caso positivo.





Sin embargo, el test por excelencia para determinar si el paciente está infectado o no, se basa en determinar si la muestra contiene material genético viral. Aquí se aplica la técnica conocida como RT-PCR, que tiene como fin detectar el material genético del virus conformado por ARN. La comúnmente llamada PCR, utiliza unos cebadores moleculares diseñados específicamente para generar múltiples copias de este ARN viral hasta niveles que lo vuelven detectable por la técnica. Básicamente, un caso positivo de Covid 19 se da cuando hay ARN viral en la muestra tomada. En cambio, de no existir ARN viral, la PCR no amplifica ninguna señal que se detecte y por lo tanto se lo informa como "no detectable".



La prueba de PCR es también utilizada para dar el alta epidemiológica a pacientes. Es decir, para determinar que la persona ya no está infectada, y por lo tanto, no contagia. Ya con el alta epidemiológica, existe otro tipo de test para identificar que el paciente haya desarrollado inmunidad frente al virus, esto es, que haya generado anticuerpos. Estos se encuentran en el torrente sanguíneo y resultan evidencias de que la infección se resolvió exitosamente. Este tipo de análisis aplica la técnica conocida como ELISA, que emplea el antígeno del virus para capturar los anticuerpos del paciente y así detectarlos en la muestra de sangre.



Los ensayos de ELISA son también utilizados para determinar los anticuerpos generados por la vacunación. La inmunidad dada por la vacuna, o por la propia experiencia al virus, está conformada tanto por la producción de anticuerpos (inmunidad humoral), como por linfocitos de memoria (un tipo de glóbulo blanco que media la inmunidad celular). Aquí es necesario resaltar que la inmunidad a largo plazo depende de estos glóbulos blancos y no por la producción de anticuerpos, ya que estos disminuyen con el tiempo. Ambos tipos de inmunidades, la humoral y la celular, no evitan el recontagio, pero sí que se desarrollen cuadros severos de la enfermedad.



Si bien, tanto la PCR como el ELISA permiten establecer si la persona tiene o tuvo Covid 19, ambas técnicas requieren de costosos equipamientos y profesionales capacitados para realizarlos. Para simplificar el procedimiento, investigadores de CONICET desarrollaron versiones más simples de detección a partir de técnicas modificadas para reducir tiempos y costos. Dos ejemplos nacionales aprobados por ANMAT son: "NEOKIT COVID 19", que realiza una PCR del ARN viral en muestras de hisopados de forma sencilla y rápida; y el "Covidar IgG cuantitativo", que determina el número de anticuerpos producido en pacientes luego de atravesar la enfermedad o recibir el esquema de vacunación completo en muestras de sangre por ELISA.



Es necesario resaltar que ninguno de los test nombrados está autorizado para el autodiagnóstico hogareño. Los análisis para la identificación de Covid 19 deben ser realizados a través de profesionales capacitados en centros de diagnóstico habilitados para que cada infectado quede debidamente registrado. Como se nombró al inicio, el registro del paciente positivo para Covid 19 es crucial para lograr controlar epidemiológicamente la pandemia.