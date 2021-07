¿Qué creemos?

17/07/2021 - 21:43 Opinión

Es la pregunta que no siempre nos hacemos. Pensamos que no hace falta. Creer aparece como una acción real y tangible de nuestro ser. Si lo piensan, creer es un verbo maravilloso, simplifica nuestro razonamiento y nos da una suerte de virtud tan particular como es la confianza. Creer es un movimiento intelectual que le atribuimos a la fe o a algo esotérico porque sabemos que, muchas veces, no resiste, a veces no merece, un análisis profundo. No es mi intención discutir la fe de nadie, hoy quiero hablar de la creencia como forma de asir lo intangible que tiene la vida humana en el aquí y ahora y que nos permite seguir un norte, pensar en una realidad mejor y guiarnos para construir una idea de felicidad.

Así, creemos porque sentimos que eso es algo positivo, bueno, conveniente, fácil, real, tangible, sensible, o lo que fuera que utilicemos para pensar nuestras formas y nuestros sentidos de la realidad. Creemos como un mecanismo para defendernos de la incertidumbre que el ser humano vive por ser humano y estar en este mundo, como lo demostró con vehemencia, casi con saña, esta pandemia. Efectivamente, esa palabra tomó tanto valor este año y medio porque cuando la incertidumbre nos golpea por su presencia casi constante, nos hace daño, nos permeabiliza contra el conflicto interior y nos sacude en las relaciones que vivimos.

Creer es una actitud humana que siempre nos presenta una disyuntiva inevitable ¿qué hacemos cuando la realidad no coincide con lo que creemos? Aunque no nos guste decirlo, lo primero que hacemos, es negar los hechos. Así de simple. La confrontación entre creencia y hecho contrario, da como resultado que se objeten los hechos, casi como una forma defensiva Luego, lo segundo, cuando los hechos son más contundentes, pues le damos otro sentido a los hechos para que esa nueva interfaz, los maquille y así se adapten mejor a la creencia. La tercera posibilidad: decimos que los hechos no son los únicos y que seguramente habrá hechos que no conocemos y que no sólo defienden, sino prueban, ipso facto, a nuestras creencias. Finalmente, quizás aceptamos los hechos y dividimos nuestro mundo entre los hechos y las creencias.

Si, parece que la magia funciona como un norte para nuestra realidad, en ocasiones. Pienso que, en el fondo, no nos damos cuenta que la función es diferente. Por un lado, los hechos que surgen de ese cotidiano donde nos pasan cosas y, de otro lado, aun relacionado, las creencias que serían como formas de canalizar nuestros deseos, nuestras utopías y nuestros sueños. Por eso son necesarias siempre, sin dudas.

Sólo deberíamos trabajar más sobre cómo construimos esas creencias y cómo somos capaces, por ellas, en ocasiones, de negar la realidad, los hechos, lo cotidiano del otro. Porque en esa negación, muchas veces, aparecen los mayores problemas, se generan tantos daños.

Frente a esto, nuevamente, sería bueno repensar cómo hacemos que los demás construyan sus creencias también. El rol de los intelectuales, de los educadores, de los que escriben la historia y las fábulas. Porque, lo sepamos: las creencias, las que orientan la vida, las mamamos, en gran parte. Esto quiere decir que podemos conseguir, con la educación, que lo que las generaciones venideras mamen sea lo mejor que podemos, lo mejor que necesitamos, lo mejor que hace falta para que la humanidad sea un poco mejor.