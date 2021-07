27/07/2021 - 19:49 Opinión

Cajón del bibliotecario / Alberto Tasso

-¿Qué tema vas a tratar esta semana?- me preguntó ayer mi hija Eleonora.

-Mmm… no sé todavía, hoy no se me ocurre nada- le dije con franqueza.

-Bueno, te dejo este obsequio para cuando llegue el momento.

Y acto seguido puso en mis manos una cajita rectangular negra, con tapa dura. Al levantarla haciendo presión, vi en su interior una estilográfica de oro que reposaba en un lecho de felpa ocre. Era un modelo especial de la Parker 51 –el número indica el año en que se fabricó- que había heredado de su abuelo y me compartía generosamente.

Saqué el cargador, cuya tinta naturalmente se había secado, lo lavé al igual que la pluma y luego lo cargué con un gotero: tinta china Pelikan para más datos. Sé que no es la ideal pero para mi sorpresa funcionaba. Tenía tinta en el cargador, que es como decir combustible en el tanque.

Durante los primeros años de estudio me había formado con lápiz, lapicera y tinta, luego llegó la birome que usé durante décadas, hasta que el teclado de la compu empezó a ocupar el lugar del cuaderno.

Pero no he dejado de usar los viejos instrumentos, que tengo dispuestos en la mesada de la cocina, que considero mi verdadero cuarto de trabajo.

-¿Trabajo siempre? No exageres papá.

Tiene razón mi hija: buena parte es juego, ya que en el oficio que elegí tengo que imaginar así que lo hago como puedo. Apenas estuve con la pluma ante una hoja oficio tono ocre 80 g. supe que estaba viviendo una circunstancia extraordinaria de la que por lo común no me daba cuenta: el momento de escribir.

En el siguiente instante surgió la pregunta decisiva: ¿qué título poner a la página? A tu juego te llamaron, le digo al otro yo que me habita. De modo que comenzamos a barajar ideas: el acta fundacional de una sociedad vecinal, una carta a mi hermana, el testamento de Juan Francisco Borges o la milonga del payador solitario.

Mi hermano invisible Jordán me habla al oído: “No te olvides de tus proyectos en el fútbol y la política”. Es cierto, y los agrego a la lista mental: teatro de cancha y sociología de tribuna, vocabulario futbolero y seminario de aprendices entre los primeros.

-No sabía que te interesa la política- dijo en ese momento Eleonora, con quien no habíamos hablado nunca del asunto. De modo que le fui contando lo que hago: estoy escribiendo mis memorias de gobernador de la provincia de Santiago del Estío, que transcurrió entre 2025 y 2028. Las narro dos años después de concluidas, porque el paisano tiene dos tiempos, o sea que son memorias de anticipación que mi editor fechará en 2030. El búho de Minerva canta al anochecer, frase que no olvido aunque sí a su autor.

-Me parece ambicioso y hasta desmesurado –agrega- ¿y de qué escribirías en ese caso?

Miro la Parker 51 y la hoja en blanco y me emociono: tengo que contar cómo llegué al gobierno, la circunstancia y mi propuesta, que presenté luego de laboriosas negociaciones y no menos divertidas circunstancias que exigirán prosa satírica. Luego dedico un capítulo a cada año de gobierno, cuya duración propuse reducir a tres, como fue en el siglo XIX en esa provincia.

-Es una locura, pero ya que conozco una psicóloga le preguntaré. Para que ella dimensione la gravedad de tu afección, decime algo de lo que harías en cada año.

-Muy simple, en el primero la reforma de la constitución de forma amplia y participativa. En la provincia del Estío hasta entonces era firmada por minorías selectas de no más de quince personas. Fue al estilo chileno y causó revuelo en el país, y creo que un ejemplo. En el segundo propuse y logramos la fundación de la ciudad de Cachigasta, en las Salinas Grandes, que además de muchas innovaciones tecnológicas y apoyo de organismos internacionales fue considerada la futura capital de la república a fundar, si a la Argentina no le cuadra. En el tercero dimos forma institucional y arquitectónica a una universidad provincial.

-“Delirio tipo 2 grado leve y medio. Todavía manejable” –anota la psicóloga en el celu de mi hija- Y yo te digo que hasta ahora tu escrito no vale mucho. Es muy personal y narrativo y no servirá a los editores ni lectores del diario. Para eso debería contener una reflexión general, que por ejemplo sea útil para mí.

Nuevamente, era cierto. Pensé en lo que sería de nosotros y nosotras sin el momento de escribir. No existirían la Cueva de las Manos, la Puerta del Sol ni las Tablas de la Ley. Tampoco los manuscritos del Mar Muerto en papiros o cueros de cabrito, los dibujos de Leonardo o la declaración de la independencia de las repúblicas Unidas del Río de la Plata en castellano y en quichua.









La tipografía llegó después pero necesitaba entonces alimentarse de la pluma, y sin ella no habría prensa, libros ni cajones de bibliotecario. Aunque la escritura digital se ha difundido, la antigua sigue existiendo en mensajes dejados en la puerta, dedicatorias de libros y fotos, memorias y cartas de amor, poemas y canciones. ¿Qué también se usa la estenografía y el Braille? Gracias Eleonora por recordármelo al momento de escribir.





Biblioteca Popular Amalio Olmos Castro