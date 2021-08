El proceso penal luego de la pandemia

06/08/2021 - 02:20 Opinión

Es indudable, que todos esperamos con ansias, que las vacunas logren contrarrestar el virus del Covid-19 y que concurra otra manera de combatir contra esta pandemia.

No obstante, la forma de trabajo, una vez que se retorne a la normalidad, no volverá a ser la misma. Además de las pautas de distanciamiento en oficinas y ámbitos laborales, muchos de los cambios que precipitaron la necesidad de operar en modo remoto, llegaron para quedarse y no son más que la aceleración y afianzamiento de cambios que habían emprendido hace mucho tiempo y que avanzaban perezosamente, con colosales esfuerzos de quienes los planteaban por sobreponerse al statu quo, a las formas aprendidas a tramitar el proceso penal.

El expediente digital, ya vigente en las jurisdicciones civil y comercial; la firma electrónica, la utilización masiva de las plataformas de trabajo remoto, tanto para letrados como para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial; el manejo de herramientas electrónicas para la celebración de audiencias y videoconferencias, que hacen innecesario el traslado de detenidos y otras partes a la sede del tribunal; la notificación electrónica, etc., han de subsistir a la emergencia e indubitablemente, asignarán una nueva dinámica al proceso penal. Asimismo, pueden ser ventajosos para reducir los tiempos procesales, hacer más eficiente la labor de abogados y magistrados, asegurar el acceso a la justicia, maximizar el rendimiento de los agentes y los recursos involucrados y economizar en gastos innecesarios.

Sin embargo, creo que cabe poner de relieve, que la celeridad y el apresuramiento en ciertas ocasiones, operan en menoscabo de otras exigencias igualmente relevantes, lo que no puede ser aceptable. Los estándares concernientes a la eficacia y validez de los medios probatorios, los principios de contradicción e inmediación, la fundamentación de las decisiones, el derecho de defensa de todas las partes, no pueden hacer mella, en pos de la nueva dinámica que permiten las tecnologías de punta.