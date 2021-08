Un boceto para el Amor

08/08/2021 - 01:11 Opinión

Todos amamos, yo amo, tú amas, él ama. Lo hacemos sin poder llegar a definir qué es el amor muchas veces. Le agregamos acciones, versos, intenciones, experiencias personalísimas, comparaciones odiosas, raptos de enamoramiento, cotidianeidad, sexo, compañía, ideal, entre muchas otras cosas, para procurar decir lo que “aquí y ahora” es el amor que sentimos (o deseamos).

Entre las teorías propuestas para hablar del amor hay una que, con simplicidad, nos da unas buenas pistas sobre el mismo. Me refiero a la establecida, a partir de sus estudios, por el psicólogo estadounidense Robert Sternberg, quien define al amor como “un conjunto de sentimientos, emociones y valores que se encuentran presentes en una relación y que está compuesto por tres elementos fundamentales: la intimidad, la pasión y el compromiso”. De allí que su teoría sea definida como la teoría triangular del amor. La misma dice que en los distintos tipos de amor se diferencian por cómo están presentes esos tres elementos que forman diferentes tipos de triángulos.

Estos tres elementos -intimidad, pasión y compromiso- que nos tocan vivir, sin dudas, pueden sintetizar el mejor amor que sentimos. Pero bien vale recordar que esas palabras representan una idea particular en cada uno, son polisémicas. Ninguna de ellas se vive de la misma manera y muchas veces, las consecuencias de las mismas producen efectos de los más diversos en las parejas. Pues, ahora les planteo lo que percibo de estos tres elementos.

La intimidad siempre la consideré como el constituyente privilegiado del momento. La intimidad tiene que ver con el ofrecer al otro la desnudez de nuestras inevitables imperfecciones. Sólo se es íntimo cuando somos capaces de mostrar algo (o mucho) de nuestra cotidiana humanidad, con sus constantes e inconstantes bellezas. El compromiso, por su parte, tiene que ver con la compañía que es, curiosamente, lo que permite que la soledad del otro sea posible sin que le pese. Acompañar a alguien no es otra cosa que permitirle que todos sus silencios emerjan, que su libertad sea omnipresente y que, aún sin que las palabras aparezcan, la sensación de ser escuchadas se imponga como una presencia real. Obviamente la noción de compañía tiene que ver, en definitiva, con estar como podemos estar mejor para nosotros y para el otro. El segundo elemento es complejo, pues tiene que ver con la sucesión de elecciones que tomamos donde el otro está presente como una constante que orienta nuestras elecciones, aún cuando eso nos pueda llevar a la equivocación, obviamente. Tener presente al otro es, siempre, una zona de riesgo que es propia del amor en sí mismo. Por eso está asociado a un concepto más complejo, disponibilidad no necesariamente de tiempo, sino de presencia.

La pasión, el tercer lado del triángulo, nos moviliza, efectivamente. No siempre se muestra, no siempre se expone, pero se basa, sin dudas en una idea de elección y consentimiento. La pasión está representada, sin dudas, por el estar con el otro de una forma que nunca humilla, ni reduce, sino exalta, eleva.

Somos los únicos jueces del amor que sentimos. Nosotros sabemos, a ciencia cierta, si amamos o no, y también cómo lo hacemos y, hasta cuánto lo hacemos. Esto es tan verdad como que los efectos del amor que sentimos los mide el otro: el amado, para bien y para mal. A veces, hacemos elecciones, por ejemplo, que por más que reflejen nuestro amor, para nosotros, los demás, quizás, no lo perciban así (elegir algo por amor, no quiere decir, bajo ningún punto de vista que estemos inmunizados al error).

Lo único que podemos hacer para ayudarnos es procurar que esa distancia, entre nuestra certeza y la percepción, se reduzca al máximo posible. Para eso, debemos basarnos mucho es nuestra capacidad para desarrollar una forma de comunicar más plena con el otro. Eso, sin dudas, sólo es posible, cuando la intimidad, la pasión y el compromiso, fueron –lo son- experiencias plenas que descubrimos, compartimos y osamos, sobre todo, sentirlas día a día. l