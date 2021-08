15/08/2021 - 00:33 Opinión

POR FRANCISCO VIOLA

En estas épocas convulsas, complejas, complicadas y que nos cuestan tanto tantas cosas, hoy vuelvo a pensar en el humor. Sí, el humor como recurso, como posibilidad, como invitación, como necesidad. Contra viento y marea, pero también con esa lluvia pasajera. Esa que te rompe los esquemas porque despreciaste el paraguas o porque la municipalidad ignora las baldosas flojas o, también, porque tu saltito para cruzar es menor que aquel que dibujaste en tu mente. Humor siempre.

Humor contra todo, pero, sobre todo, la mayor parte de las veces. Porque no siempre lo podemos hacer. Lo sabemos, andamos con límites que son de cada uno y, con ello, lo montamos como podemos, como dicen en España. Pero, como todo, cuando queramos y nos permitan. Básicamente: humor, cuando se pueda. Como una respuesta y como algo de esperanza.

Humor compartido y nunca humor despreciando. El humor es una forma de conversar, en ocasiones, y en otras, es el arte de hacer caminos con el otro. Humor siempre. Relajado o para aliviar ese estrés que nos sorprende, a veces en el recodo o, en otras, ese que nos acompaña durante un trecho largo (¡maldita pandemia!).

Humor, buscado, descubierto, ofrecido y recibido, que es siempre compartido, lo reitero. Humor, hasta cuando las lágrimas necesiten decir presente, también humor para que su aroma no se escape. Y por más que creamos que no es un buen momento, aunque sea lo pensemos para guardarlo como ese traje que nos queda como una segunda piel (o lo hacía hace unos años) o como aquel relojito de la abuela que no anda tan bien, pero es tan bonito. Sí, humor para que allí esté, presto para la próxima ocasión que deban estar. Humor como garantía.

Humor, aunque nos hundamos en el lodo, y que parezca que nos consumimos en las brasas. Humor, no por el dolor, sino por la esperanza de algo mejor (aunque no haya mañana). Si las cosas son duras que no nos quite tanto, y menos el humor y si lo hace, que nunca jamás nos saque el recuerdo de ese humor porque allí radica la esperanza que vuelva. Quizás sea el paraíso… poder reír sin más y gozar con menos.

Humor con amor y, sobre todo, en medio del amor y, aunque a veces, tu cerebro te ordene ¡duérmete!, que la respuesta pueda ser: ¡humor! Porque el humor y el amor, no solo riman, sino que son una de las formas que el futuro esté allí, presente y dispuesto a seguir construyéndose. Humor. Humor del que te guste y del que puedas compartir. Ya veremos el límite, si lo ponemos, dónde lo hacemos. Humor de ese que no se entiende y de aquel que te dicen que es malo. O sea, humor por convicción, no por suceso. Humor pensado para compartirse siempre. Reírse solo es necesario, pero compartido siempre es mejor, como casi todo. Humor como bálsamo, como energía, como proteína, como catalizador, como compañía, como esperanza, como deseo, como intervención, como diálogo. Humor que no es más que pensar que el otro merece esa pequeña alegría que aparece en algún rincón y que se muestra en el borde la comisura de los labios, en la mirada que ilumina y en ese baile de recuerdos. Así que en medio de todo lo que vivimos, en medio de lo que falta, entre tanto que necesitamos y pedimos: humor, resiste, siempre. Como un bálsamo, como una posibilidad y, hoy, como un grito de rebelión. l