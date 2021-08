Hablemos de violencia

29/08/2021 - 07:41 Opinión

Actualmente estamos siendo testigos de una gran escalada de violencia a nivel mundial. Necesitamos entender que toda persona violenta es emocionalmente insegura. También es importante distinguir entre aquel que actúa violentamente en una determinada situación, de aquel que es un violento estructural.

La violencia siempre está mal. ¿Qué debería hacer una persona, mujer o varón, que sufre violencia? Denunciar. No hay otra opción. Siempre hay que buscar ayuda. Y muchas veces, aunque suene difícil de creer, la persona maltratada es la última en enterarse. Quien es maltratado no es masoquista, como muchos piensan, sino que ha quedado atrapado en un vínculo de miedo. Para expresarlo en palabras sencillas: “le podaron la autoestima”. Entonces (esto suele ocurrirles a las mujeres), la persona siente que no va a poder arreglárselas sola y permanece atrapada sin, ni siquiera, intentar salir. Repito: no es masoquista. Tampoco es algo que se merece ni está pagando ningún karma. Sencillamente está atrapada en un “vínculo de poder”.

En una oportunidad, me comentó una mujer víctima de violencia de género: “Bernardo, a mí me pegaron muchos años, yo soy muy débil”. Esta fue mi respuesta: “Vos sos muy fuerte. ¡Mirá la historia que me estás contando y la has atravesado con valentía! Te admiro”. Quien es maltratado suele sentirse débil y cree, erróneamente, que el violento es fuerte.

No lo es en absoluto. El violento, en el fondo, se siente impotente. Si uno tiene un problema e intenta e intenta, pero no lo puede resolver, se sentirá impotente. ¿Qué es la impotencia? La falta de recursos. Esto es lo que les sucede a los maltratadores: no poseen recursos comunicacionales. Soportan, soportan…hasta que no soportan más y explotan. Esto no los justifica ni los exime de la responsabilidad de la violencia que ejercen contra otro, pero nos ayuda a entender por qué hacen lo que hacen y nos recuerda la importancia, sobre todo en época de altas presiones como la que estamos atravesando, de “hablar de lo que me pasa”, es decir, ponerlo en palabras para evitar acumular tensiones hasta llegar a la explosión emocional. El circuito de la violencia incluye estas cuatro etapas:

1. La seducción. Junto con la seducción, aparece el control que solo al principio resulta razonable.

2. El miedo. Es instalado en lavíctima por el violento a través de acciones y palabras.

3. La descalificación. Aquí surge la agresión abiertamente; el violento ya no disimula ni finge nada y somete a su víctima.

4. La agresión física. El miedo está tan instalado, que la persona maltratada queda paralizada y no puede escapar. Además, siente mucha vergüenza, incluso frente a sus conocidos. Una pareja sana es una construcción de a dos que da lugar a un vínculo donde el pegamento que los une es el “amor”, no el miedo. Es un espacio donde hay “libertad”, no control, para ser nuestra mejor versión, y confianza absoluta en el otro. De modo que la violencia, en cualquiera de sus formas, nunca debería ser tolerada. Y nunca duda de buscar ayuda profesional y de tus seres queridos siempre que te encuentres en una relación de violencia.