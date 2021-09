Construir la palabra – pronunciar el mundo

19/09/2021 - 22:19 Opinión

Se ha cumplido 100 años del natalicio de Paulo Freire y será necesario no caer en la lógica de “resucitar muertos”, sino más bien en potenciar ideas y sentidos, como tampoco “romantizar” su sentido utópico de la educación. Freire fue aquel pedagogo que preocupado por las desigualdades y las asimetrías de su tiempo, comenzó a poner en consideración que la pedagogía en su naturaleza es política. Todo educador es un pedagogo, hace pedagogía. Si tomamos su sentido etimológico de la palabra (guiar, conducir) toda práctica educativa puede estar orientada a la emancipación del sujeto o por el contrario hacia la dominación. Identificar los modos en que los seres humanos somos individualizados y direccionados por medio de diversas prácticas, refiere directamente a la educación tanto formal como informal, si por ellas entendemos sus acciones involucradas en la producción de la subjetividad.

Uno de los puntos más importantes en la obra de Freire está en señalar que la pedagogía siempre aparece relacionada a la cultura y al poder.Descubrir que toda relación pedagógica supone la acción de unos sobre otros, adquiere sentido referir a la educación como relación de poder, como encuentro entre voluntades. Todavía existe la tarea y no solo en los ámbitos educativos, sobre comode construir la concepción negativa acerca del poder, entendida como dominación. Necesitamos construir un concepto positivo del poder, ello implica abrir las pregunta yhacer circular la palabra, se trata de una pedagogía política emancipadora capaz atravesar los diversos campos.

¿Para qué sirve la pedagogía política presente en cualquier ámbito sino no son capaces de construir a partir del ejercicio ciudadano y democrático sujetos libres y autónomos?¿Qué sujetos formamos? ¿Qué ciudadanías en plural promovemos? ¿Para qué los formamos, con qué recursos y posibilidades reales para ocupar espacios estratégicos dentro de la sociedad? ¿Qué experiencias emancipatoria habilitamos en los ámbitos educativos, qué ejercicios de ciudadanía proponemos? Para Freire “todo tiempo educativo es tiempo de pregunta”. Si bien es cierto que tenemos una dificultad en cuanto a que no sabemos preguntar, el problema central reside en “qué respondemos”.

¿Cómo nombrar lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor, con discursos que no sean ajenos? Estamos atravesados por diferentes corrientes que plantean el fin del sujeto, aun incluso desde aquellas que se presentan como progresistas, impidiendo el surgimiento de las teorías de la subjetividad que pongan a los sujetos en calve de protagonistas. Todas estas corrientes rompen con una tradición del humanismo: se pierde el fundamento de la acción, de la praxis de trasformación, del pensamiento autónomo, crítico y sin censura, perdiendo el compromiso con la historia de por más humanidad.

Seguir ampliando las huellas de Paulo Freire en este tiempo nos conduce a laspreguntas por el sentido y a las disputas de los mismos, orientada fundamentalmente a aclarar el sentido de nuestravida en sociedad. Cuando las preguntas superan el estrecho horizonte de la cotidianidad y van en busca del sentido, indefectiblemente nos vamos comprometiendo a nuevas sociedades, sin mesianismos, ni actitud pasiva, sino como sujetos históricos comprometidos por una nueva cultura. No al simplismo, si a la simplicidad expresaría el pedagogo brasilero preocupado a no reducir la verdad a una verdad a medias, es decir, a una falsa verdad. La obligación de lograr una simplicidad que no minimice la realidad, ni el objeto estudiado, sino que nos permita pronunciar, describir y proyectar en superación.

Finalmente, no porque lo expresado quede definido o el debate quede cerrado, la educación popular (que trasciende lo formal en Freire) nos coloca una serie de exigencias que invitan a salir del voluntarismo, la comodidad y la pura resistencia, para construir procesos organizativos nuevos que intenten reconstruir la praxis de una educación popular en un país con más de 35 años de democracia.