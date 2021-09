Soy obsesivo y no puedo superarlo

25/09/2021 - 22:31 Opinión

Hoy en día mucha gente experimenta obsesiones. Estas no son otra cosa que pensamientos o imágenes recurrentes que resultan intrusivos y provocan una gran carga de ansiedad. Lo cierto es que todos, en alguna ocasión, hemos tenido pensamientos de este tipo que no podemos soltar.

Te invito a analizar en detalle algunas de las características de una persona con una mentalidad obsesiva que se ha vuelto tóxica:

• Atención al más mínimo detalle

La persona obsesiva ve cada árbol del bosque, pero no es capaz de ver el bosque entero. Esto significa que no posee visión global. Se enfoca únicamente en los micro detalles, en los pormenores, y se olvida de todo el cuadro. Esta cualidad puede resultar útil a la hora de hacer un inventario o de manejar números. Pero, cuando se quiere aplicar en cada área de la vida, se corre el riesgo de caer en el perfeccionismo.

• Falta de creatividad

Como todo para por él o ella, la persona obsesiva no logra conectar con su creatividad innata. Es como si se tratara de una cabeza con muchos brazos. Todo “tiene que hacerse de tal manera”. Por esa razón, nunca puede ser sorprendida, pues todo está bajo su control. Pero no solo anula su propia creatividad, sino además la de aquellos que están cerca. Todos deben moverse, y mucho.

• Incapacidad de delegar

La persona obsesiva determina que todo se debe hacer tal como él o ella lo indica, y no hay otra manera posible. Aquí estamos bajo un abuso de poder y quienes están a su alrededor, por lo general, se sienten muy presionados. En el fondo, nunca permite que los otros sean autónomos debido a su gran necesidad de controlar, lo cual disminuye su ansiedad.

• Incapacidad de priorizar

Para la persona obsesiva, todas las actividades poseen la misma importancia. No logra relajarse y puede llegar a alterar grandemente a los demás. Por ejemplo, contacta varias veces por día a la gente en un intento por estar encima de todo y nunca le deja a nadie pasar un error. Revisa cada cosa muchas veces, él mismo o ella misma, para asegurarse de que todo salga bien.

• Disfrute de los logros, pero no de los procesos

Lo más importante, para alguien obsesivo, es la meta. Por eso, no puede disfrutar del recorrido hasta allí. Dentro de un grupo, su compromiso total con la tarea hace que elija trabajar muchas horas en soledad, y no sea capaz de trabajar en equipo. Esto se debe a su preocupación por los resultados. Un artista puede pasar horas trabajando, pero, a diferencia del obsesivo, lo disfruta y no lo sufre.

Las obsesiones que no podemos controlar nos conducen a pensar que nunca debemos cometer errores, porque eso es sinónimo de fracaso y, literalmente, el fin del mundo.

Es importante recordar que no somos lo que pensamos. Los humanos tenemos miles de pensamientos diferentes por día. En ocasiones, será necesario procurarse la ayuda de un profesional. Pero lo más recomendable es no luchar con los pensamientos obsesivos, sino observarlos como nubes en el cielo hasta que, así como aparecieron, desaparezcan.