¿Es posible dosificar vínculos ?

Como toda pregunta, es válida. Pero responderla produce una sensación rara. Es como si nos preguntáramos: ¿Hace falta aire para vivir? La respuesta es, obviamente, ¡sí! pero, podemos intuir que la pregunta conlleva algo más que esa simple respuesta evidente.

Pero sí, es posible dosificar los vínculos. En realidad, si lo pensamos, es lo que hacemos permanentemente. Esto, obviamente, si entendemos por dosificar lo más simple, es decir: “graduar la cantidad o porción”.

Ofrecemos a los demás la dosis que logramos tener a partir de la mezcla entre lo que podemos, creemos, necesitamos, queremos y aquello que nos piden, nos ruegan, nos exigen, por ejemplo. O sea, graduamos esa cantidad en función de un universo de cosas que nos pasan en el aquí y en el ahora, regulado en función de nuestra historia, nuestras vivencias, realidades, percepciones de la realidad, fortalezas, debilidades y otras cosas.

¿Tan complejo? A veces sí, a veces no. Pero esas circunstancias no deben hacernos olvidar que los seres humanos no somos simples, porque el ser humano está perpetuamente en relación con los demás y las múltiples construcciones de la realidad que eso implica. En cada encuentro confluyen historias personales e historias de personas, de situaciones, de emociones y de un largo, muy largo etcétera.

¿Podemos vivir simplemente?: pues claro que sí. ¿Podemos hacer que la vida de uno y de los que estén cerca sea de una simplicidad maravillosa? Sí, claro. Es, esto, tal vez, la ventaja del ser humano: siendo complejo, poder hacer las cosas simples.

Eso se aprende. Volviendo a nuestra pregunta, con una pequeña variación: ¿dosificar los vínculos es saludable? Creo que sí, porque creo que vivir todo vínculo como si fuera el único, sin dosificarlo puede ser, sin dudas, malsano. Vivir vínculos que nos hacen daño, pero que son inevitables para uno implica dosificarlos hasta que podamos tolerar un poco más las cuestiones que nos hacen daño.

Expresado suena, por lo menos egoísta, mas lo hacemos mucho. Por ejemplo, algunos ven a algún familiar -hasta cercano- en pequeñas dosis o necesarias; otros, no le damos a todos los amigos o amigas la misma cantidad de tiempo y dedicación. Dosificamos los vínculos porque es parte de lo que nos permite sobrevivir, en ocasiones y vivir, siempre.

Dosificar en este sentido es lo que nos enseñan nuestras propias diferencias. Algo así como “apártate de lo que te supera” y, valga decirlo, la hermosa contraparte: “acércate de lo que te nutre”. Sin embargo, esto no habla de la calidad del vínculo, ni del compromiso con ese vínculo.

No menciona, ni de cerca, cuán profundo debe ser nuestro compromiso con el vínculo que nosotros desarrollamos. En el amor, por ejemplo, ¿hace falta la intensidad que tenemos o la que el otro precisa? ¿Debemos dar el todo o darle al otro lo que nos pide, siempre y cuando esté a nuestro alcance? ¿Podemos darle lo que no tenemos? ¿Podemos comprender lo que no nos dan? ¿Con qué nos debemos comprometer?

¿Podemos tener vínculos saludables teniendo la sensación de no poner límites nunca o estos surgen con el aprendizaje de los límites que todos tenemos? No existe una única respuesta y menos una válida para todas las ocasiones (no es tan relativo, tampoco, hay como siempre, os o tres respuestas no ás). Una clave, quizás, sería pensar que la respuesta correcta es aquella que nos permitimos construir con quien pretendemos un vínculo sólido, estable y saludable. Debemos saber, para ello, que en esas dosis que ofrecemos al otro siempre irán nuestras propias capacidades y nuestras propias limitaciones. En esto no debemos escatimar nada.

Quizás pensarnos como si fuéramos lo que se llama un medicamento homeopático donde unadosis sólo será buena en la m dida que nuestra esencia esté presente.

Una última y necesaria aclaración: dosificar los vínculos no es abogar por una idea de egoísmo, sino por el desarrollo de una inteligencia emocional, de alfabetización de los sentimientos, de una comunicación más asertiva.

