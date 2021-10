Repensando el 12 de Octubre

12/10/2021 - 11:27 Opinión

Por Alberto Pravia Vicecónsul Honorario de España en Santiago del Estero

Nuevamente la Fiesta Nacional de España nos convoca para rememorar una gesta que al paso del tiempo debemos reconocer como heroica por el solo hecho de aventurarse a peligros desconocidos, con los elementos tan débiles y simples como los existentes en ese momento, pero siempre despojados de la mirada arrasadora de la modernidad que juzga lo pasado con ojos del presente.

El historiador Marcelo Gullo autor del libro “Madre Patria", como el Embajador panameño en España Milton Henríquez nos ilustran con una perspectiva plural, histórica y desde las propias entrañas de nuestra América Latina.

Ambos desarman la leyenda negra de la conquista española y nos hacen notar lo que era España al momento del descubrimiento y del legado que aportó a esta tierra.

Desde el sur del Río Grande en México hasta los confines de la Tierra del Fuego lo que encontramos es un continente donde el mestizaje es la resultante inobjetable de la mezcla de razas, de los españoles como de los pueblos originarios.

Ese solo hecho nos debería hacer reflexionar y repensar cuando se habla o se afirma sobre una conquista pero agregándole el vocablo “genocida”, es que la leyenda negra habla de matanzas indiscriminadas siempre en manos de los españoles pero se omite o se oculta otra historia que no es negra sino tan solo que es real y no debe ser contada pero no criticada, porque valen los mismos parámetros, no podemos criticar con nuestra postura ética lo que sucedió hace siglos.

Algunos califican a Hernán Cortés como genocida pero nada señalan de esas ciento diez naciones mesoamericanas que se unieron a él y a los españoles para afrentar a los aztecas, un pueblo guerrero, violento con prácticas antropófagas.

Así Marcelo Gullo nos señala que esos pueblos se unieron a los españoles para luchar contra los aztecas y sacarse de encima su yugo.

Se omite señalar que los aztecas era una cultura donde la antropofagia estaba presente y también se oculta que pueblos originarios como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de Texcoco fueron aliados de los españoles.

Hablar de conquista, de ocupación, de genocidio es un poco mucho, quiénes hablan de genocidio, se olvidan o mejor dicho omiten deliberadamente la verdadera historia de los aztecas y demás pueblos originarios que eran opresores de otros pueblos originarios, pero también no destacan ninguno de los aportes enormes que produjo a la civilización la presencia española en estas tierras.

Fue tal el compromiso de la etnia tlaxcalteca que colaboró con millares de hombres con el exiguo ejército español de menos de un millar de hombres, para ganar la guerra contra los aztecas que el Rey de España les concedió un fuero especial y en 1812 al ser convocadas las Cortes de Cádiz con el fin de redactar la primera constitución española cinco delegados llegaron de América y uno de ellos era tlaxcalteca.

Entonces, es posible estigmatizar a los españoles como un ejército conquistador, cuando construyeron ciudades, crearon universidades y fomentaron la educación y cultura en este nuevo mundo, y les dieron oportunidades de crecimiento personal a los criollos considerados españoles nacidos en estas tierras.

En 1551 se crearon las primeras universidades en América fueron la Real Pontificia Universidad de San Marcos en Lima y la Real y Pontificia Universidad de México.

Hoy día todavía existen algunas de esas universidades funcionando como la de San Marcos, Lima, Perú, la Pontificia Universidad de Córdoba, Córdoba, Argentina, 1613, actual Universidad Nacional de Córdoba, la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Xavier, Sucre, Bolivia, 1624, actual Universidad Mayor Real y Pontifica San Francisco Xavier de Chuquisaca , la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, Ciudad de Guatemala, Guatemala, por Real Cédula del 31 de enero de 1676, actual Universidad de San Carlos de Guatemala, la Real Universidad de San Antonio Abad, Cuzco, Perú, 1692, actual Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco, o la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo, La Habana, Cuba, 1721, actual Universidad de La Habana.

La leyenda negra española es como dicen hoy una “fake news”, el imperio español jamás eclipso en lo sanguinario y déspota al imperio azteca, pera la mala prensa la tienen los españoles y los pueblos originarios alardean de esa historia de presunta sumisión.

Pero también la España que dicen que fue conquistadora fundó hospitales gratuitos el primero en Santo Domingo en 1506, Hernán Cortez el de la mala fama y estandarte de la leyenda negra fundó en 1529 un hospital en México, lo llamó “Hospital de Ntra. Sra. de la Purísima Concepción”, posteriormente se le denominó “Hospital de Jesús Nazareno” o simplemente “Hospital de Jesús” y actualmente sigue prestando servicios.

Y si hablamos de genocidio, debemos hablar de discriminación, racismo, xenofobia, algo que no se atiene a la historia de España en América, con solo decir que el hijo de Hernán Cortés era mestizo e integró la Corte española o que hoy mismo la mayoría de las comunidades americanas están repletas de criollos, esa mezcla del español y los hijos de esta tierra.

El Embajador panameño Hernández rescata un dato singular, es que en España nacieron la doctrina de los derechos humanos a través del Padre Bartolomé de las Casas y el derecho de gentes, o derecho internacional por parte del Padre Francisco de Vitoria, el primero se preguntó si lo que hacían los españoles era correcto y el segundo se interrogaba si España tenía derecho o no de conquistar a América.

En resumidas cuentas, no hubo tal genocidio, es una antigua fake news, pero eso sí no es políticamente correcto hablar en contra de un relato que no se ajusta a la realidad historiográfica pero le encanta al progresismo ilustrado.