Por qué es importante el control mamario en la mujer

13/10/2021 - 21:07 Opinión

Estamos cursando el mes de octubre, periodo del año donde se conmemora mundialmente la concientización sobre el cáncer de mama, la importancia del diagnóstico precoz y la prevención. Este cáncer es el más frecuente en la mujer, aproximadamente se diagnostican más de 20.000 casos por año en nuestro país y provocan 5.400 muertes, aproximadamente, en forma anual.

A pesar de múltiples campañas organizadas por el Ministerio de Salud y diferentes organizaciones no gubernamentales afines a esta causa , todos estos esfuerzos no se traducen en resultados en la disminución de la mortalidad y morbilidad por lo que es muy importante tratar de difundir información de calidad llegando a la mayor cantidad de lugares posibles con el claro objetivo de producir cambios en nuestra realidad.

Para poder lograr estos objetivos en el pronóstico del cáncer de mama es fundamental la detección temprana, ya que los tumores detectados con un tamaño menor a un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidad de curación y la utilización de la mamografía como estudio de búsqueda o cribado es la principal herramienta para la detección precoz, especialmente en el grupo etario de mujeres entre los 50 y 70 años de edad donde aumenta la incidencia de esta enfermedad, lo que no implica que mujeres entre los 40 y 50 años y en las mayores de 70 años no se realicen estos estudios, si no que la decisión de realizarlos es personalizada, dependiendo de factores de riesgo y características propias de cada paciente.

Aproximadamente menos del 5% de los canceres de mama tienen relación con enfermedad genética y ciertos antecedentes familiares pueden hacernos pensar en esta causa, como podría ser la presencia de cáncer de mama o ovario en menores de 50 años, cáncer de mama en hombres o presencia de enfermedad en ambas mamas, el hallazgo de estos elementos nos puede llevar a sospechar de presencia de mutaciones genéticas, por lo que una consulta oportuna con el mastólogo y un correcto asesoramiento genético serán de gran utilidad para lograr una correcta estrategia de prevención de esta enfermedad.

Es tiempo que dupliquemos todos los esfuerzos para lograr cambios significativos en nuestra comunidad, que cada uno de nosotros desde nuestro lugar, sea en la familia, trabajo o escuela informemos sobre la importancia del control mamario y que el diagnostico precoz es la medida más importante que contamos en esta lucha.