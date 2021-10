Excitación y deseo

24/10/2021 - 18:11 Opinión

Pensaba en la siguiente premisa: si la excitación es central para una respuesta sexual óptima, es el deseo el que hace que la vida sexual sea saludablemente vivida y potencialmente disfrutable. La excitación como tal (erección en el hombre, lubricación en la mujer, simplificando muchísimo) garantiza que la respuesta sexual se pueda concretar, es más permitiría que se pueda gozar. Una aclaración, por un sesgo, me estoy refiriéndome a relaciones heterosexuales particularmente. Esta aclaración no sólo es pertinente, sino necesaria, porque la excitación y el gozo, tanto como el amor, es algo que el ser humano tiene el derecho de vivirla como la siente y, por ello, construirla con otra persona como lo desee- El único límite debería ser la violencia, planteada como inaceptable y, ojalá, la intención de no dañar como norte.

Pero, volviendo a nuestro planteo. Una buena respuesta sexual es formidable. Se relaciona con una de las dimensiones de la sexualidad: el sexo, que se debería disfrutar siempre mucho más. Porque, recordemos que aún en la visión amplia de la sexualidad, el sexo ocupa un lugar importante. Esto no conlleva, obviamente ninguna reducción a sólo esto. Eso es importante porque debemos señalar que es el deseo lo que hace que la vida sexual sea una forma constante de descubrir más caminos para que nuestra esencia de seres eróticos se expanda inexorablemente. Es más, diría que lo único que puede mantener una relación sexual intensa durante un periodo largo es el deseo como forma de saber que ese cuerpo de esa persona que está en ese momento contigo sea ideal para recorrerlo por el gozo de hacerlo.

Es el deseo el que empuja a imaginar cómo real lo que podría parecer imposible. Es el deseo que se anima a fantasear y, con ello, cultivar el gozo, por más que sea sexo simple. Es el deseo quien permite que alguien pueda ocupar el tiempo para besar, acariciar y volver a hacerlo sin prisa y sin pausa. No es la excitación. Aunque, esperemos que la excitación aparezca todo lo necesario para poder hacer que la respuesta sexual sea óptima, ya que la respuesta incluye la excitación y otras cosas.

El deseo es quien permite que la previa sea excitante, lo que hace que el camino al gozo sea posible. Es el deseo quien permite que el placer sea una forma constante de encontrarse con el otro, a través de los sentidos, a través de lo palpable y, valga señalarlo, también de lo intangible. La suma de eso hace que el placer sea una forma más de estar luego que la excitación cumplió.

Por ello si quieres una vida sexual plena, cultiva tu deseo siempre. La respuesta sexual no será un problema, pues aun cuando pueda haber algún inconveniente relacionada con ella, de cualquier tipo, tendrás más recursos para resolverlo, superarlos y siempre en el camino disfrutar el gozo de saberte capaz de orgasmear siempre. Así que nos excitemos todo lo que queramos, montados sobre el deseo, así, seguramente, tendremos "más sexo del bueno".