Dignidad y belleza

05/11/2021 - 23:47 Opinión

Hacer las cosas dentro de “los estrictos límites de la dignidad y la belleza”. Esta fue la declaración de Leonard Cohen, el excelente trovador canadiense, cuando recibió el Príncipe de Asturias (sugiero escuchar su discurso completo como, obviamente, sumergirse en el placer de sus canciones).

Me pareció algo tan claro, bonito y contundente, como difícil y complicado. Tal vez me gustó porque establece una suerte de código de comportamiento. Es más, estoy seguro de que muchos podríamos subscribir esa idea y reivindicarla como propia. Pero, valga aclarar, necesariamente implica el tener claro tanto que es dignidad como que es la belleza.

Algo tan fácil de entender, pero que sabemos, nunca será una tarea sencilla si nos piden definir esas palabras. San Agustín ejemplificó esto muy claramente al decir, algo así como, sé lo que es el tiempo, pero cuando me preguntan qué es ya no lo sé tanto. Como si fuese que existen palabras que parecen más hechas para ser vividas y sentidas que definidas. No obstante, siempre es bueno hacerlo, sobre todo cuando establece una posición frente al mundo. Está claro que sería fácil recurrir al diccionario para estos entuertos; pero hoy voy a apelar a una idea personal.

Así, diré que la dignidad la podría definir por la capacidad de permitirse y permitir la integridad de una persona, aún en la carencia absoluta. Por su parte, la belleza, cada cual tendrá su medida, pero permítanme definirla como el descubrimiento fuera de uno de una idea de una integridad sin carencia, aun cuando las haya.

En esta, mi lógica, la dignidad se ofrece como una forma de estar, la belleza se recibe, por una capacidad de contemplar. Esto que acabo de afirmar implica comprender que la dignidad nace del interior de uno y se presenta como una verdadera declaración ante el mundo, mientras que la belleza existe fuera de uno y se descubre –recordemos que uno, también es “el fuera de uno” de otros.

Dándole otra vuelta de tuerca, avanzo: la belleza, por ello, no radica en la perfección, sino en la capacidad de captar en un momento particular, quizás un instante fugaz, una sensación que nos envuelve sobre lo descubierto.

Por eso la belleza se debe aprender a contemplar, pero allí está, a pesar que no seamos capaces de verla.

Establecer como un código estricto de comportamiento “dignidad y belleza” conlleva dos procesos fundamentales, el pensamiento crítico para ser capaces de descubrir lo que afecta esa dignidad y desarrollar las herramientas indispensables para hacer frente a eso.

Por otro lado, el aprender a descubrir la belleza necesita una disposición de espíritu para contemplar.

Las dos cosas conllevan algo esencial y común: percibir lo que está: porque tanto la dignidad como la belleza son inevitables en una persona, aunque no siempre sea os capaces de descubrirla, de mostrarla, de vivirla, de promoverla. Una dignidad que es inherente a la humanidad y que debemos hacer todo lo necesario para que no se oculte, no se mancille, no sea imposible para alguien expresarla.

Por otra parte, la belleza como ofrecimiento, debe contemplar el hecho simple y contundente de la diversidad, porque la humanidad siempre tendrá en esa diversidad su mayor belleza como especie.

“Dignidad y belleza”. Esta propuesta es una, como puede haber otras propuestas de código de comportamiento. Cada cual lo elige, pero parece esencial que debe contener lo inevitable que tiene la humanidad: el otro siempre debe ser importante, porque por allí pasa la posibilidad del encuentro, que es donde es posible la mayor belleza humana: la dignidad como valor irrenunciable. l