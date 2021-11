Vivo agradando a los demás

14/11/2021 - 22:23 Opinión

Muchas personas que no pueden tener relaciones interpersonales simétricas, es decir, de igual a igual, sufren lo que se conoce como el síndrome del "niño bueno" (esto aplica tanto a mujeres como a varones). ¡Son demasiado buenos! Entonces, permiten que otros los lastimen sin quejarse ni reaccionar porque creen que así serán aceptados y amados.

Estas son las principales creencias de alguien con el síndrome del niño bueno:

"Si me critican, por algo será"

Nunca realiza un análisis crítico de los comentarios negativos de los demás, simplemente los cree. Acepta, sin cuestionamientos, una crítica, un insulto o una agresión porque piensa que todo el mundo es mejor que él o ella. Esta posición lo conduce a vivir con altibajos emocionales ya sentirse bien, cuando lo tratan bien; y a sentirse mal, cuando lo tratan mal.

"No voy a intentar hacer nada porque me puede ir mal"

Evita hacer cosas difíciles o riesgosas porque siente mucho miedo de fracasar. Entonces suele posponer hasta el infinito y procura no tomar decisiones. Cree que equivocarse es el fin del mundo y teme ser castigado. No le gusta experimentar emociones desagradables e intenta ser siempre una buena persona para ser aceptado.

"Yo no voy a discutir nunca"

Posee una personalidad evitativa. Es por ello que nunca reclama lo que le pertenece ni expresa sus deseos. Deja que los demás elijan por él o ella con respecto a qué hacer, adónde ir, qué comer, etc. ¿Cómo actúa en un conflicto? Cediendo. Si alguien lo anima a reaccionar, contesta: "Ya lo perdoné". Esta no debería ser nuestra única respuesta frente al conflicto, porque nos lleva a acumular sentimientos negativos como ira y rencor, que tarde o temprano saldrán a la luz. A veces, es preciso ceder, pero no podemos hacerlo todo el tiempo para evitar discutir.

"Yo no tengo que llamar la atención"

Vive escondiéndose para evitar tener que exponerse. Por lo general, es una persona agradable y dócil que confunde fuerza con violencia. Por esa razón, no suele usar el no para no contradecir al otro. Como resultado, es incapaz de poner límites y da hasta el cansancio para no sentirse inadecuado y dejado de lado.

¿Cómo podemos evitar caer en esta actitud tan dañina?

Fundamentalmente, construyendo relaciones equilibradas donde haya un dar y recibir de ambas partes. Ayudo y también pido que me ayuden. Escucho y también pido que me escuchen. Si en un vínculo cualquiera existe un balance, habrá salud emocional. En cambio, aquel que da excesivamente con el tiempo acumula resentimiento.

Por eso, es saludable aprender a decir que no cuando sea necesario. El "niño bueno" tiene la creencia que fijar límites o decir lo que quiere provocará un conflicto. Esta idea hace que nunca diga que no, lo cual lo convierte en presa fácil para los manipuladores. Un buen ejercicio es practicar pequeños "no" cada día.

No nacimos para vivir agradando a los demás, sino para seguir nuestros sueños hasta verlos cumplidos y compartir con los demás en un equilibrio constante.