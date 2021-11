Fue el lanzamiento de campaña de Alberto 2023

18/11/2021 - 01:41 Opinión

Lo que vi del acto del Día de la Militancia en Plaza de Mayo y lo que me quedó del discurso del presidente Alberto Fernández, es que creo que fue un acto que tiene o que tuvo como principal objetivo, influir en el equilibrio interno del Frente de Todos, después de los resultados de la elección del domingo.

Este acto fue planificado incluso antes del resultado: el gobierno, el Presidente, esperaban una derrota aún peor, pero el resultado en el margen, fue mejor a lo esperado y eso les dio un poquito de optimismo.

Más allá de la narrativa de la no derrota -de la cual no tiene más sentido especular respecto de eso- fue un discurso lleno de señales hacia 2023. Y también fue un discurso con algunas autocríticas, sobre los dedazos, los dedazos del cual el Presidente fue parte cuando lo eligieron para la fórmula presidencial o fue el que hizo dedazos en las candidaturas de Capital y Buenos Aires y que fueron dos derrotas. Él llamó a internas, criticó los silencios y pidió poner todo sobre la mesa. Fue un acto y un discurso pensados básicamente para el Frente de Todos.

Algunos leen esto como una especie de relanzamiento del gobierno, yo me animaría a especular con un lanzamiento de campaña electoral, de Alberto 2023. Cuando él ya está hablando de la elección 2023, está planteando un horizonte de mediano plazo para que la coalición de gobierno esté pensando en las nuevas elecciones.

Fue un discurso de barricada, de campaña, porque ese fue el objetivo, no fue un discurso de un jefe de Estado, fue un discurso del jefe de partido. Es el presidente del PJ y desde esa capacidad, le habló a una militancia en parte organizada, profesional, etc. Por eso fue un acto pensado para la interna.

Pero también creo que el acto debería ser preocupante para el gobierno y para el peronismo porque lo que expresa en todo caso son los límites: fue un acto con pocos participantes espontáneos, fue un acto con poca clase media, un acto donde básicamente no había sectores dinámicos de la economía: no estaba el sector agroindustrial, no estaba la economía del conocimiento: eran sindicatos, movimientos sociales, militantes casi todos que viven del Estado directa o indirectamente. Reciben subsidios del Estado, reciben protección comercial del Estado. Digamos, es la matriz “Estadocéntrica” reflejada en actores políticos y sociales que dependen justamente del gasto público, directa a indirectamente. Y como lo que tiene que hacer ahora el gobierno es reducir el gasto público, en parte en esa plaza estaban las víctimas de lo que tiene que hacer, o efectivamente, ya están las víctimas porque ya cayó el ingreso como consecuencia de la inflación y el ajuste que hizo Martín Guzmán en la primera mitad del año.

Pero más allá de la retórica, del folclore, del bombo, etc., acá también hay un componente de redistributivo o de economía política que uno no puede dejar de mirar.