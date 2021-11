Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres

25/11/2021 - 00:48 Opinión

El asesinato de las hermanas Mirabal marcó la fecha que visibiliza internacionalmente el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Hoy 'Las Mariposas' son símbolo de lucha y estandarte.

"La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" (Convención de Belém Do Pará)

Hay violencias que resultan de causas personales o motivacionales y otras que responden a causas estructurales. En esta última categoría se encuadran las violencias en razón del género, en tanto no están condicionadas por otro factor extra; para sufrirlas basta simplemente con ser parte de ese colectivo estructural, histórica y sistemáticamente vulnerado.

Pese a los grandes avances en materia de derechos conquistados en estás últimas décadas, las condiciones socioculturales que sostienen y perpetúan las desigualdades hacen que, para nuestro género, todavía no existan tiempos de paz.

El Estado Argentino ha asumido el compromiso internacional de garantizar el acceso a la justicia, la tutela efectiva y de obrar con debida diligencia. En esa tarea, es un enorme desafío para los Poderes Judiciales que la relación mujer-justicia no recree una relación mujer-poder. Quienes conformamos los sistemas de justicia tenemos el deber de que nuestras decisiones no sean ciegas al conflicto, y a la vez que no invisibilicen a las personas que viven detrás del conflicto. Asumir la magistratura con perspectiva de géneros y derechos humanos no es una opción, es un mandato convencional, una responsabilidad social y una exigencia de nuestros tiempos.

Dra Ana Rosa Rodriguez

Vice Presidenta Primera del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.