"The Feast": El horror de un fin de fiesta

27/11/2021 - 07:44 Opinión

Lee Haven Jones es un realizador galés de amplia experiencia en series: "The indian doctor" (2010), "Wizards vs. Aliens" (2012), "The Bay" (2019), "Doctor Who: Revolution of the Daleks" (2020) y "The Long Call" (2021). Con "The feast" debuta de una manera muy auspiciosa en el largometraje, y hasta se podría decir (viendo la lista de series de su currículum) que es llamativo este viraje suyo hacia un thriller duro y rico en connotaciones.

La trama

La trama es simple: una familia acomodada que vive en una moderna mansión rural prepara una cena (la fiesta del título) como excusa para proponer a un matrimonio vecino que acceda a la exploración minera en su propiedad. Como auxiliar para el servicio, contratan por primera vez a una joven, Cadi, desde cuya perspectiva vamos a ingresar en ese espacio y observarlo. Es muy posible encontrar en este personaje, presentado como un elemento discordante en ese ambiente, reminiscencias de la trama de "Teorema" (1968), de Pasolini, o la mirada impiadosa de Haneke hacia el orden burgués. No digo que Jones esté al nivel de estos realizadores; pero aun cuando tenga rasgos de estilo muy similares a la línea de un cine europeo que cuestiona el sistema, tanto en la historia como el discurso, y que busca generar extrañeza e incomodidad (en especial a través de la violencia) en el espectador, la narración es subyugante. Los escasos noventa minutos de metraje pasan volando.

Referencial

Hay una escena en la que el ama de casa, Glenda, revela la verdadera naturaleza de un imponente cuadro que tienen en la sala; la obra parece una hermosa pieza de arte abstracto, pero en realidad es burdamente referencial. "The feast" tiene mucho de este juego ambiguo de apariencias engañosas. Una de las primeras aproximaciones que pueden hacerse a su discurso es la de la perspectiva social: Cadi es la empleada doméstica que recorre curiosa un ámbito suntuoso, y descubre que las bases de esa casa perfecta, que luce armónica, es un hogar en crisis, donde reina la insatisfacción. También es posible leer un mensaje ecológico, relacionado con lo anterior social; una mirada oscura a la acción devastadora llevada a cabo por el capitalismo sobre el medio ambiente. Hay quienes interpretaron el film como la representación de una venganza de la naturaleza; la composición misma del afiche promocional habilita esa interpretación. Pero también son posibles otras lecturas.

Narración

La narración inicialmente realista va poco a poco incorporando sucesos extraños, insólitos, que hacen que el film se vuelva cada vez más tenso y vire hacia lo surrealista, fantástico, con mucho de un gore que va a hacer estremecer a más de un espectador. No es casual que Guto y Euros, los hijos disgustados con sus padres, los comparen con vampiros. Apelando a recursos propios del género, "The feast" es también una historia de terror, la acción de un espíritu vengador, propia del gótico.

Hubo quienes consideraron que el film de Jones es pretencioso, en su acumulación de imágenes provocativas y símbolos. Es un rasgo característico del arte actual esa borrosa línea entre la genialidad y la impostura. Sea cual fuere la interpretación que hagamos o si nos aproximamos de un modo más emocional como a cualquier thriller, "The feast" es una película destacable, que merece verse.