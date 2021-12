La duración del sexo

12/12/2021 - 12:30 Opinión

Por Francisco Viola. Médico y Doctor en Psicología

Un estudio del Journal of Sexual Medicine del 2005 dirigido por el Doctor Waldinger asegura que 5,4 minutos son suficientes para tener relaciones sexuales completamente satisfactorias en parejas heterosexuales. Recordemos, también, que el orgasmo promedio dura entre 3 y 12 segundos (el sexo tántrico y demás no consideran en estos estudios, aclaremos). Sólo 420 segundos y un 1% de ellos para el goce. ¡Diablos! Podemos decir, tan poquito. Un nuevo hecho científico desnudado –que bien esta palabra aquí-. Ya lo sabemos. Pero, lo cierto, es que nadie anda cronometrando en sus relaciones –bueno, algunos, pero eso sería otro problema-. Es más, podemos agregar que, si cronometramos, casi seguramente el placer no aparecerá. Números. Tenemos un fetiche con eso, sin dudas. Queremos medir lo que se puede y otras cosas también. Eso que no hablamos sobre la gran preocupación masculina, el tamaño del pene (por las dudas lo resolvamos rápido, la medida habitualmente encontrada es de 7 a 10 centímetros cuando está fláccido (menor precisión) y entre 12,95-13,97 cm erecto (con precisión específica). Números. Con precisión científica, si se puede o con imaginación

Pero, si uno piensa los encuentros amorosos que tuvo –si queremos ser cuidadosos con el lenguaje- o sexuales, en ocasiones coitales, – si llamamos a las cosas de manera más concreta-, lo que nos queda en la piel, en la retina, en la memoria, o en donde albergamos nuestras sensaciones de placer están asociadas al momento vivido y no al tiempo que se ha utilizado. Así, sea que tuvimos una noche casi perfecta –nunca lo es porque siempre hay una noche más para poder vivirla aún mejor- o si fue un escarceo rápido en un instante fugaz –en algún lugar físicamente incomodo, pero suficientemente excitante para intentarlo- lo que resta en nuestras sensaciones escapa al conteo de segundos, se filtra en la piel y ocupa los sentidos donde los placeres se traducen de tantas formas diferentes.

Lo cierto, pues, es que sigue siendo crucial no el tiempo que algo dure sino la consistencia de esa red en la que nos permitimos abandonarnos. La que nosotros tejemos y, sobre todo, aquella que conseguimos tejer con la compañía con la que nos permitirnos ya sea un instante o una vida de placer.

El placer siempre llega cuando nos permitimos el lujo de estar en ese instante donde la intimidad, aunque sea en silencio, se construye de una manera tan particular que no se repite más. Tal vez, esas veces, son las que uno siempre recuerda, y queda, como tatuaje, que va recubriendo cada pedazo de esa piel interna que tenemos.

El encuentro permite llegar a esos caminos de la satisfacción y por allí encontramos los senderos que nos pueden conducir al placer. No se trata de caminarlos como turistas, sino de descubrirlos como habitantes de ese espacio. Hacerlo es mucho más que dedicarse, es permitirse la sensación rica (como dicen en el caribe) de ofrecerse, de ser y de estar, aunque sea, pasajeramente, como la vida misma.