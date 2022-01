Celos: ese límite para el amor

28/01/2022 - 10:19 Opinión

Los celos no son corrientemente más que una inquieta tiranía aplicada a los asuntos del amor.

Félix Lope de Vega y Carpio

Los celos, nuevamente. Más allá de las explicaciones que se pueden hacer sobre su presencia, lo cierto que los celos siguen siendo una pésima forma de manifestación de lo que sentimos como positivo: el sentimiento de cercanía con la otra persona. Efectivamente, uno siente celos de la persona que siente próxima o que, según uno mismo, debería ser cercana, casi hasta la fábula de la fusión.

Es importante detenernos un momento sobre esta cuestión: uno siente celos de la persona que siente próxima. Tres partes surgen de esta frase simple. La primera que “uno siente celos”. Los celos no son recíprocos, los siente uno. A veces el otro puede también devolvernos esos sentimientos, pero nunca son recíprocos. Uno los siente, no es el otro quien los provoca; uno elige esa alternativa por no poder trabajar con sus sentimientos de otra forma, por un cierto “analfabetismo emocional”.

La segunda cuestión es “de la persona”. Una obviedad, diríamos, pero la anoto por la implicancia enorme que tiene. Una persona es más que un objeto – ¡seguimos con la obviedad!, dirán- pero lo que importa señalar es que una persona implica una historia de vida, lo que significa, entre otras cosas, vivencias, relaciones, contactos, quizás besos, compañías, bailes, tal vez sexo, seguramente caricias, ternura, confesiones y todo lo que - ¡ojalá! - una persona puede acumular en un tiempo de vida. Es decir, la persona que nos toca en suerte encontrarnos en el camino y que decidimos compartir un trecho de vida – ¿toda la que nos queda? - llega con una historia que, remarquemos, es la que permite que nos produzca algún tipo de deseo, que permite que sintamos algo y que eso nos haga sentir que la elegimos, nos elige, o como quieran llamar a ese “estar juntos”. No existe –sería una tragedia que así pase- una persona sin historia. Una historia que uno espera que sea plena de situaciones donde haya podido aprender, desarrollar y ejercer sus habilidades para comunicar sentimientos, expresar las cuestiones vitales que todos y todas experimentamos y vivir las crisis que nos llegan, siempre necesarias para crecer, aprender a gestionar los conflictos que ellas generan y todo ello (¡Sí!, aclaremos, con nosotros, seguramente, aprenderá, reforzará, mejorará, experimentará un poco más de eso y, ojalá, otras cosas). Dicho fácil: tener celos del pasado de una persona es negar a la persona y lo que implica, perder parte de nuestro futuro.

Lo tercero que señalamos, es el hecho “que siente próxima”. La proximidad está dada por la contigüidad no por la continuidad. No somos próximos de nuestro brazo, es parte nuestra. La proximidad tiene siempre una distancia incluida. Es esto lo que nos permite la belleza del encuentro, la magia que se produce por la alteridad inevitable, la maravillosa posibilidad de la elección. Por ello, sostengo que la fusión humana –el mito de Aristófanes en el banquete de Platón- se transformó en una fábula, nociva, que se opone a todo tipo de amor. Esta fábula se transforma en perjudicial puesto que, valida, en ocasiones, uno de los errores más tolerados por el ser humano. Efectivamente, la idea de esta fábula hace que los celos siempre puedan tener un papel central. Por ello, quizás los celos están para que podamos superarlos, como el último escollo para poder, realmente, sumergirnos en el amor.