Domingo Mercante: El “corazón de Perón” (2ª parte)

29/01/2022 - 08:01 Opinión

Por Eduardo Lazzari. Historiador.

La historia argentina es pródiga en ingratitudes y en traiciones, como también lo es en lealtades y grandezas. Domingo Mercante fue maltratado por su propio movimiento político, al que encaminó hacia el poder, para soportar luego un ostracismo inmerecido, sin hacer jamás un reclamo y sin realizar ningún gesto que mostrara despecho. La presencia de Mercante es meritoria por su coherencia entre lo dicho y lo hecho, y sobre todo porque se mostró como un hombre alejado de la pretensión perpetua del poder. Prefirió alejarse en silencio de aquellos que le pagaban su lealtad con ingratitud que romper con sus convicciones y convertirse en lo que otros fueron, como Alberto Teissaire, segundo vicepresidente de Perón, que no dudó luego del golpe del ’55 en confesar como crímenes sus acciones al lado del líder depuesto. Hoy, desde “El Liberal”, la segunda parte de la vida del “Corazón de Perón”.

Primera gobernación de Buenos Aires

El 16 de mayo de 1946 asumió el coronel Mercante la gobernación de Buenos Aires, luego de un triunfo que ocultó las disputas que provocó su candidatura junto a Juan Bautista Machado. Los laboristas apostaron primero por el socialista Juan Atilio Bramuglia, quien prefirió ser el vicegobernador de Alejandro Leloir apoyado por los renovadores, enfrentando a los dos partidos de la alianza que llevó a Perón al gobierno. Finalmente, la firmeza de los laboristas encabezados por Cipriano Reyes, jefe del sindicato de la carne, en apoyo a la candidatura de Mercante obligó a los renovadores a levantar su lista.

Mercante no era un hombre de partido ni tenía carisma frente a las multitudes, pero su carácter acuerdista fue fundamental para llevar adelante una gran acción de gobierno, en un ambiente de diálogo con la oposición, que se iba a distinguir frente a la gestión nacional de Perón, mucho más intolerante. Su primer gabinete tuvo la característica de reunir hombres muy jóvenes, varios menores a 30 años, a tal punto que el titular de Asuntos Agrarios era el más “anciano” con sólo 42. Esto marcó una renovación de la dirigencia política, ya que ninguno de los funcionarios lo había sido con anterioridad. En los cargos con acuerdo legislativo propuso a Arturo Jauretche en el Banco de la Provincia y a Arturo Sampay en la Fiscalía de Estado.

En la Dirección de Escuelas nombró a un radical santafesino, Alejandro Greca, siendo el nombramiento más extraño de Mercante. Más adelante el gobernador propuso una reforma ministerial que le permitió crear nuevos organismos para acompañar una gestión de mayor intervención estatal, siendo el más notorio el Consejo de Planificación y Coordinación. para abordar el problema del Gran Buenos Aires y ordenar la obra pública. De sus logros se dará cuenta al final de su segunda gobernación, párrafos más adelante.

La presidencia de la Convención Constituyente de 1949

En un trámite no exento de polémica hasta hoy, el gobierno del presidente Perón envió al Congreso un proyecto de necesidad de reforma de la Constitución Nacional, que no alcanzó el número que ordena el Art. 30 del texto magno, ya que sólo votaron favorablemente dos tercios de los miembros presentes de las dos cámaras nacionales, no de la totalidad de sus miembros. Sin embargo, se siguió adelante con el proceso y el 5 de diciembre de 1948 se eligieron los 158 convencionales constituyentes. El triunfo del peronismo fue holgado y la figura de Mercante, cabeza de lista bonaerense, se proyectó a la presidencia de la Asamblea, que se reunió en Buenos Aires desde el 24 de enero de 1949 y concluyó con el juramento de la llamada “Constitución de 1949” el 16 de marzo.

Mercante, presidente de la Convención, no pudo evitar el abandono de la reunión por los radicales, lo cual quitó legitimidad al debate. Se destacaron allí Sampay, hombre ligado a Mercante en su gestión bonaerense, el santafesino Ítalo Argentino Luder y el sanjuanino Pablo Ramella. Fueron convencionales por la provincia de Santiago del Estero Víctor Alcorta, Leónidas Espeche, Carlos Fernández Jensen, Carlos Juárez, Ramón Medina y Julián Pinto Bazán. Vale destacar que se impuso la reelección ilimitada del presidente y Mercante no obstaculizó su sanción, demostrando su lealtad y subordinación política a Perón.

La segunda gobernación de Buenos Aires

A principios de 1950 el presidente Perón dirá del gobernador bonaerense: “... los peronistas podemos decir con orgullo que este gobernante es ...una excepción, porque nadie ha realizado, en tan poco tiempo, una obra tan maravillosamente fructífera como Mercante... Ese hombre que está marcando una etapa en la historia de la provincia de Buenos Aires podrá también ser quien marque una etapa en la historia de nuestra República al frente del Movimiento Peronista”. Con semejante aval, fue por la reelección, esta vez acompañado por José Luis Passerini. El 12 de marzo de 1950 la fórmula peronista obtuvo el 63% de los votos, contra los radicales Balbín-Noblía. El gobernador había conseguido más votos que en 1946. Su triunfo histórico aseguraba los resultados para las elecciones nacionales de 1952. Además, esta vez el oficialismo pasó a controlar ambas cámaras de la Legislatura provincial.

El acto electoral fue empañado por la detención de Ricardo Balbín, el candidato radical, al salir de votar en La Plata. Acusado de desacato contra la figura presidencial por un juez de Rosario fue conducido al penal de Olmos. Mercante fue a verlo a Perón y le pidió que liberara a Balbín: “El desacato es un delito sin sentido, mi general… Del radicalismo hay que buscar el apoyo, no la guerra”. La respuesta de Perón fue durísima: “No Mercante, si el Presidente de la República no logra que lo respeten, el país puede llegar a ser un caos. No hablemos más del asunto”. Muchos historiadores, entre ellos quien esto escribe, consideran que aquí se quebró la relación entre estos hombres.

Su gobierno se destacó por la construcción de más de 1600 escuelas en el territorio provincial (dos veces y media la superficie de Santiago del Estero). El gobernador había prometido en su discurso inaugural: “el firme propósito de solucionar en forma rápida y segura el serio problema que significa a la masa trabajadora la habitación sana, cómoda, higiénica y cuyo costo esté adecuado con sus ingresos”. Así fue como se construyeron barrios populares con más de diez mil viviendas. Los problemas de la salud pública se enfrentaron con un censo que estableció una población de cuatro millones y sólo 14.000 camas en 134 hospitales y sanatorios en la provincia. Con el apoyo de la Fundación Eva Perón, que levantó tres grandes policlínicos, se logró la incorporación de 10.000 nuevas camas hospitalarias.

También varias obras públicas nacionales ayudaron a Mercante, como el complejo turístico de Chapadmalal, hasta entonces el más grande del mundo, y también la mejora de los servicios ferroviarios de pasajeros, luego de la estatización en 1948, que repercutieron favorablemente en la imagen gubernamental. Los obispos bonaerenses mantuvieran muy buena relación con Mercante, solían visitarlo e incluso en 1951 los padrinos de la consagración episcopal del obispo Enrique Rau como auxiliar de la capital provincial fueron el propio gobernador y su esposa.

Sin embargo, a mediados de 1950 Evita manifestó su temor a que Mercante quisiera ser presidente, y Raúl Apold, secretario de Información Pública, se encargó de que a partir de entonces la foto de Mercante no apareciera más en los medios de difusión peronistas. Para la Navidad de 1950 y sin consultar a Perón, Mercante ordenó que Balbín, preso en Olmos, recibiera visitas durante las 24 horas. Eso provocó filas de cientos de personas que fueron a saludar al líder opositor. Como respuesta tardía Perón indultó a Balbín a fines de enero de 1951. Quizá por eso, en la inauguración de la “República de los Niños” el 26 de noviembre directamente se omitió al gobernador Mercante, quedando sólo Perón y Evita a cargo del acto.

El ostracismo, la persecución y el olvido

Para las elecciones de 1951 el Partido Peronista postuló a Carlos Aloé, un mayor del Ejército que había sido jefe de Despacho de la Presidencia. Fue el fin político de Mercante, quien hasta fue omitido en las fotos de la entrega del mando el 4 de junio de 1952. Aloé llevó a cabo una tarea de demolición que llegó al extremo de: “En forma precisa y minuciosa… arrancar a fuerza de piqueta en 1609 escuelas las fechas de inauguración y toda referencia al gobierno durante el cual se habían construido (el de Mercante). Ordenó arrancar placas de bronce...”. Pero lo peor estaba por venir.

La muerte de Evita no atenuó el ataque. En 1953 el Partido Peronista lo expulsó de sus filas por “deslealtad manifiesta al Líder”. Junto a su esposa María Elena Caporale y manteniendo su relación clandestina con Isabel Ernst, Mercante se exilió en Uruguay. Todavía allí, en 1957 pidió elecciones libres en el país, pero se abstuvo de toda acción partidaria. Reapareció quince años después al asistir al regreso de Perón en 1972 sin ser reconocido. Su última presencia pública fue en el funeral de su viejo jefe y amigo en el Congreso Nacional el 2 de julio de 1974. El coronel Domingo Alfredo Mercante falleció en Buenos Aires el 21 de febrero de 1976, a días del golpe de Estado del 24 de marzo. El “Corazón de Perón” había dejado de latir mucho tiempo antes.

Los tardíos homenajes

Pasaron décadas sin que la figura de Mercante fuera rescatada, ni por propios ni por extraños. El primer reconocimiento oficial fue el bautismo de un gigantesco canal para el control de inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires con su nombre. Hoy hay varias ciudades y pueblos que lo recuerdan con calles, avenidas e incluso en escuelas y hospitales. Sin duda un argentino que merece ser conocido.