Aprovechemos el nuevo año para crear nuevos hábitos

Por Samuel Stamateas. Coach Ontológico Profesional





¿Qué distingue a las personas exitosas de las que no lo son? Podríamos brindar un extenso listado de acciones, actitudes, creencias y valores para responder a esta pregunta. Todas ellas se sintetizarían en dos palabras: sus hábitos.





La mayoría de las decisiones que tomamos diariamente pueden parecernos producto de nuestra reflexión, pero no es así. Son hábitos. La hora en la que elegimos levantarnos, el desayuno, el mirar el celular para ver si entró algún mensaje, si nos bañamos a la mañana o al final del día, etc., son parte de las cientos de acciones que realizamos en modo “piloto automático”, mediante habilidades aprendidas por repetición.





Y aunque cada una de esas acciones pareciera que no tiene demasiada importancia en sí misma, como terminan transformándose en cientos y cientos, generan, con el tiempo, un impacto en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra forma de vivir. Impacto positivo o negativo de acuerdo con si esos hábitos son positivos (si nos abren posibilidades, si nos expanden) o negativos (si nos cierran posibilidades, si nos contraen).





Según los científicos, los hábitos surgen porque nuestro cerebro siempre está buscando la forma de ahorrar energía, esfuerzo. El inconveniente está en que el cerebro no diferencia entre los hábitos “buenos” y los hábitos “malos”. Esto explica el por qué cuesta tanto crear hábitos.





Una vez que hemos incorporado la rutina de tomar una cervecita o de tirarnos en el sillón cada vez que regresamos de trabajar, ese patrón permanece en nuestra cabeza sin darnos la posibilidad de considerar otra opción: salir a caminar, darse una ducha, etc. Necesitamos hacernos cargo de nuestros hábitos, sobre todo de aquellos que sabemos que no nos favorecen.





Mucha gente se expresa, frente a los hábitos negativos, casi desde la resignación: y bueno, es la costumbre; como si esos hábitos estuvieran afuera de nosotros, como si no nos pertenecieran. No podemos hacer cambios en nuestras conductas si primeramente no realizamos una mirada sincera y profunda sobre ellas.





Me gusta el principio “distinguir para decidir”: solo podemos hacer algo en aquello que reconozcamos. Si podemos distinguir nuestros actos rutinarios, nuestras respuestas aprendidas, entonces podemos tomar nuevas decisiones, actuar de nuevas maneras y tener así nuevos resultados.





No hay una receta mágica para cambiar los hábitos, cada cual encuentra y/o diseña la suya propia, la que le sirve. Por ser seres en permanente construcción, podemos diseñarnos cuando lo creamos necesario.





Básicamente podemos decir que los hábitos tienen tres momentos: la aparición de una señal, la rutina –el hábito en sí- y la recompensa. Los hábitos, al igual que los pensamientos, no se eliminan sino que se reemplazan.





Conservando la señal y la recompensa, podemos trabajar una nueva rutina. En lo personal, como amante del running, cuando decido correr a la mañana siguiente, dejo mi ropa preparada la noche anterior, en un lugar visible de modo que, al levantarme, sea lo primer que vea (señal).





Elijo la recompensa con la que me premiaré al regresar (un baño de inmersión, un desayuno sabroso) y calzarme las zapatillas y los pantalones cortos no es ningún sacrificio sino una estimulante rutina.





Una vez tomada la decisión de incorporar el nuevo hábito, repetimos la conducta una y otra vez, de manera deliberada, constante, aunque cueste (¡lo más probable!).





La repetición reestructura la manera en la que la información se almacena en nuestro cerebro y hace que las cosas gradualmente fluyan de manera automática. La primera vez que hacemos algo, nos costará horrores; la segunda vez, un poco menos, la tercera menos; hasta que –casi sin pensar- las cosas nos salgan naturalmente. Ahí es cuando podemos decir ¡hábito nuevo!





Y cuando tenemos nuevos hábitos, se produce un efecto palanca: un hábito ayuda a generar otros hábitos. Decidir practicar running me facilitó un cambio en la alimentación, una mejora en el horario de descanso, etc.





Por supuesto que hace falta un elemento fundamental que es la convicción, la creencia, que lo que estamos haciendo, aunque nos genere incomodidad presente, es parte de nuestro bienestar futuro. Dos preguntas que nos ayudan a reforzar esa creencia: este nuevo hábito que estoy incorporando ¿qué es lo que me aporta? ¿Cómo mejorará mi vida con este nuevo hábito? Recordemos que podemos elegir nuestras creencias. Cuando creemos algo, actuamos como si fuera cierto, pero eso no significa que sea cierto ni tampoco que sea falso; es cierto para nosotros en este momento en particular. Por lo tanto, elijamos las creencias y los hábitos que nos brinden la vida que deseamos.





Algunos hábitos que podemos incorporar: hablar no de lo que nos pasa sino de lo que queremos que nos pase; elegir la paz en todo momento; elogiar sin reservas; no tomar nada de manera personal; pedir ayuda cuando la necesitemos; recordar que somos vulnerables; vivir comprometido; etc.





Los resultados que queramos lograr implican cambios y transformaciones en nuestro comportamiento habitual. Aprovechemos el nuevo año para chequear nuestro mapa de hábitos, son ellos los que determinan nuestros logros. Para cualquier área de la vida que deseemos encauzar de manera proactiva, necesitamos reconocer qué hábitos nuevos incorporar, cuáles son los que debemos potenciar, cuáles los que debemos realizar menos y cuáles son los que debemos reemplazar.





Aprovechemos el nuevo año para reinventarnos y rediseñar nuestra vida. Así como vivimos cada día, así es la forma que le damos a nuestro presente, a nuestro futuro, a nuestra vida. La calidad de lo que hacemos cada día juega un papel importante en la calidad de nuestro mañana.





Son los hábitos diarios los que deciden la excelencia de nuestro presente, de nuestro porvenir. Ellos nos acercan o alejan de lo que queremos ser, hacer o tener.

Que puedas organizar tus días sobre aquellos hábitos que te permitan vivir una vida satisfactoria y plena.