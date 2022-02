Un estudio concluye que cierres y confinamientos no salvaron vidas: ¿es cierto?

04/02/2022 - 11:46 Opinión

Ni los confinamientos iniciales, ni las restricciones más duras han tenido efecto en la reducción de la mortalidad por covid. Es lo que asegura un estudio de la Universidad Johns Hopkins que firman tres economistas estadounidenses y se acaba de publicar.





Concluye que los cierres totales y las restricciones a la movilidad del comienzo de la pandemia tuvieron poco, o ningún, efecto en la salud pública. Y que apenas redujeron un 0,2% la mortalidad.





Lo que sí tuvieron estas medidas, advierten Jonas Herby, Lars Jonung y Steve H. Hanke, es enormes costes económicos y sociales. Concretamente, aseguran que "los bloqueos (como llaman ellos a estas medidas) durante la fase inicial de la pandemia de covid han tenido efectos devastadores” sobre la actividad económica o el empleo, y que estas estrategias deberían “rechazarse de plano” como herramienta en futuras pandemias.





Pero ¿cómo y quiénes han realizado este estudio? ¿Son válidas sus conclusiones? ¿Los duros confinamientos iniciales y el sacrificio que han supuesto a la sociedad no sirvieron para salvar vidas?





Análisis sesgado desde el inicio: la selección de estudios

“Es un estudio muy sesgado e ideologizado. Va en contra de la evidencia epidemiológica publicada, incluso por parte de los CDC de EE.UU. Es un análisis que va a contracorriente de la abundante evidencia de salud pública”, advierte el epidemiólogo Daniel López Acuña, que es muy crítico con este trabajo. “Debe ser puesto en perspectiva”.





Lo mismo advierte Joan Carles March, investigador y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. “Es interesante que se estudien y se valoren las medidas, pero este estudio tiene algunos problemas metodológicos que dificultan que puedan tomarse en serio sus conclusiones”.





Porque lo que hacen estos tres economistas no es estudiar los efectos de los cierres y confinamientos, sino una revisión de estudios publicados sobre el tema. Pero no de todos.





Ellos identificaron nada menos que 18.590 estudios al respecto, pero lo primero que llama la atención es que sólo seleccionaron 34, que fueron los que incluyeron en su análisis.





El objetivo era determinar si había evidencia empírica que apoyara lo que ellos denominan 'bloqueos' impuestos a la población. March no sólo critica la selección de estudios realizada, sino el propio lenguaje que utilizan los autores.





“Ellos utilizan fuentes secundarias, no primarias, y cuando vas a analizar lo que ha salido, tiene el sesgo de los sesgos. Tiene un importante sesgo inicial, en función de los artículos que han elegido, la selección ya marca los resultados. Hay un problema de validez interna. Y el propio lenguaje hace que la valoración no sea objetiva”, explica el experto en salud pública. López Acuña lo secunda. “Han escogido los estudios que ellos han querido y han excluido los estudios que no casaban con su argumentación”.





Los costes económicos, por encima de la mortalidad

El estudio no sólo analiza el impacto que tuvo el confinamiento de la población, sino todas las medidas gubernamentales que restringieron el movimiento de las personas (las denominadas NPI, por las siglas en inglés de “intervenciones no farmacéuticas”), como cerrar colegios y negocios, o prohibir los viajes internacionales. Y concluye que “los bloqueos” en Europa y EE.UU. solo redujeron la mortalidad por covid en un 0,2% de media. Los confinamientos y cuarentenas tampoco fueron eficaces, aseguran. Solo redujeron mortalidad por covid en un 2,9% de media.





El estudio analiza el impacto de las medidas que limitaron la libertad de movimiento de los ciudadanos, pero dejando al margen cualquier parámetro de salud pública. “Comparan peras con manzanas y no tienen métricas comparables, ni de las restricciones ni de sus resultados en salud (incidencia, presión asistencial y mortalidad)”, advierte López Acuña.





“Estoy de acuerdo en que los problemas económicos y sociales que plantea un confinamiento son muy importantes, eso está claro, y hay que tenerlos en cuenta”, advierte March. Pero considera que lo importante es la reducción de la mortalidad que implicó esta medida.





“La mortalidad que había esas primeras semanas en España, por ejemplo, si no hubiésemos generado una reducción de la movilidad extrema, hubiera sido mucho peor, y ya fue durísimo. Lo que aportó el confinamiento en reducción de mortalidad supera los costes económicos y sociales que tuvo, que los tuvo. La mortalidad que se evitó es mucho más importante”, zanja el experto.





López Acuña insiste: “El informe no se ha realizado con criterios epidemiológicos y de salud pública. Los mismos autores reconocen que su revisión está hecha desde la perspectiva económica”. Pero ¿quiénes son los autores?





Los autores

Se trata de tres destacados economistas, pero sin experiencia en cuestiones de salud pública. El Lars Jonung, por ejemplo, es profesor emérito de economía en la Universidad de Lund, Suecia. Ha asesorado a la Comisión Europea y fue el principal consejero económico del primer ministro conservador Carl Bildt en los años 90.





Steve H. Hanke es fundador y codirector del Instituto Johns Hopkins de Economía Aplicada, Salud Global y Estudio de Empresas Comerciales. Además, es director del Troubled Currencies Project en el Cato Institute, un think-tank conservador cuyo lema es "libertad individual, mercados libres y paz".





El danés Jonas Herby, asesor en el Centro de Estudios Políticos de Copenhague, expresa ese ideal libertario en la cita que usa para describirse en Facebook: "Get the hell out of my way!".





Es una frase mítica en ciertos círculos de John Galt, personaje de la novela La rebelión de Atlas de Ayn Rand una pensadora de culto entre los partidarios del liberalismo con exíguas o nulas regulaciónes del estado, incluidos los impuestos. En su novela, los empresarios, liderados por Galt, se levantan contra los políticos y cuando los gobernantes le pregunta cómo arreglar la economía, Galt solo dice una cosa: "¡Apártese de mi camino!".





Las conclusiones del estudio sobre los confinamientos son muy acordes con esta forma de pensar. La pandemia y los confinamiento han supuesto una intervención histórica de los estados. Ellos creen que en una nueva crisis sanitaria, se debería optar por “cambios de comportamiento voluntarios”, rechazando los “obligatorios”. ¿Habría bastado eso para evitar el colapsos de los sistemas sanitarios y para reducir las muertes?





March advierte de que el análisis obedece a "una línea ideológica muy determinada”. López Acuña incide en lo mismo. “Es un análisis parcial, poco riguroso, que está encaminado a sostener la visión ideológica del liberalismo económico y no sigue una lógica ni epidemiológica, ni de salud pública”.





Ambos expertos aluden, además, a numerosos estudios que confirman que los cierres y confinamientos, al comienzo de la pandemia, jugaron un papel clave en la reducción de la mortalidad.





Estudios que confirman la utilidad de los confinamientos

Algunos de esos estudios son de los propios CDC estadounidenses, como este, que analiza las medidas adoptadas en 37 países europeos entre enero y junio de 2020. Concluye que “la implementación temprana de políticas de mitigación estrictas, incluso durante unas pocas semanas, parece importante para prevenir la transmisión generalizada de COVID-19 y reducir la cantidad de muertes. Los países europeos que implementaron políticas de mitigación más estrictas antes en su respuesta al brote tendieron a informar de menos muertes por COVID-19 hasta fines de junio de 2020. Estos países podrían haber salvado varios miles de vidas en comparación con países que implementaron políticas similares, pero más tarde”.





Este otro, de los NIH (Institutos Nacionales de Salud) de EE.UU., compara las medidas tomadas en 16 países europeos en ese mismo período, y concluye que “existe una fuerte relación directa entre el número de fallecidos por COVID-19 en Europa y el tiempo transcurrido entre la declaración del primer caso y la toma de decisión del confinamiento durante la pandemia de la COVID-19”.





Algo parecido apunta este otro estudio, realizado por científicos del Imperial College de Londres, y publicado en Nature, que no sólo mira los efectos de las medidas tomadas en la reducción de la mortalidad, también en la transmisión del virus. “Las principales intervenciones no farmacéuticas (NPI) han tenido un efecto en la reducción de la transmisión en todos los países que hemos considerado… /… La cantidad de muertes potenciales evitadas es sustancial”, concluyen los investigadores.





