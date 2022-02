El cerebro de pareja

06/02/2022 - 03:22 Opinión

Hoy en día somos testigos de muchos problemas de pareja. Por lo general, uno de los factores que más influye en una relación afectiva es la imposibilidad de conservar en buen estado el vínculo. ¿Qué quiere decir esto?

Por lo general, frente a un conflicto, una de las dos partes enseguida le reclama a la otra. Por ejemplo, le dice: “Vos nunca me expresás lo que sentís por mí”. Pero, es necesario entender que el verdadero problema no es lo que se dice (lo verbal), sino lo que no se dice (lo no verbal). Cuando lo no expresado no es suficiente, casi todos recurrimos a las demandas interminables que se realizan con palabras. Por supuesto es normal que ella o él solicite una confirmación verbal en medio de una discusión que no es de la misma naturaleza. Pero, aun cuando cada uno le repita al otro que lo/a ama hasta el cansancio, no servirá. La razón es porque el origen del problema nunca es verbal.

El vínculo que mantiene a dos personas unidas en el tiempo es justamente “aquello que no se dice” y pone en evidencia el verdadero interés, que surge del corazón, por quien está a nuestro lado.

Dicho interés no fingido es ampliamente expuesto en la etapa del enamoramiento. Al comienzo ambos muestran lo mejor de sí mismos y lo único que procuran es pasar tiempo con el ser amado. Es un acercamiento que no requiere de palabras y donde lo no verbal coincide con lo verbal.

Cada parte se asegura de expresarle al otro un “te amo” a menudo y de sellarlo con su actitud. El vínculo es armado mediante esta repetición, al mismo tiempo que se va construyendo el lenguaje no hablado, como esa clase de miradas que lo dicen todo entre dos personas que se aman.

Pero cuando los integrantes de una pareja no se llevan bien, lo que anda mal no es lo verbal, sino lo no verbal. Es decir, el vínculo construido que no consiste ni en palabras ni en acciones, sino en el interés espontáneo por el otro. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Reconstruir el vínculo.

¿Y cómo lo hacemos?

De estas dos maneras: a. Recordando las vivencias agradables que nos hicieron felices en el pasado.

b. Recordando aquellas situaciones dolorosas que atravesamos y logramos superar juntos.

Cuando una pareja puede reconstruir su vínculo especial y valioso sumándole frases amorosas, como “sos muy importante para mí” o “gracias”, mejora aún más la relación. Una vez que el vínculo está armado, basta con mirarse; pero, si se suma lo verbal a lo no verbal, la relación se vuelve “a prueba de todo” y logra perdurar con los años a pesar del desgaste.

Quienes se mantienen al lado de su pareja, a pesar de las tormentas que la vida les presenta, lo hacen porque logran construir ese tercero llamado “cerebro de pareja”. Es un espacio de seguridad emocional donde, cuando gana uno, ganan los dos y solo importa el bienestar de ambos (antes que “yo tengo razón y vos, no”).

El más grande desafío de una pareja es construir y mantener vivo en el tiempo el vínculo que un día los unió.