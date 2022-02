Febrero, mes de visita al oftalmólogo antes del inicio de las clases

14/02/2022 - 02:11 Opinión

Según declaraciones de funcionarios de Salud y Educación, el inicio de las clases será con normalidad, aunque respetando protocolos de las distintas provincias; y los preparativos marchan a full, aunque naturalmente surgen un montón de interrogantes respecto a la salud ocular de los niños.

¿Necesitará gafas? ¿No se acerca demasiado al libro? ¿Ve del todo bien? Son preguntas que suelen hacerse los padres de niños en edad de infantil y primaria.

Y lo cierto es que esas dudas tienen una justificación porque uno de cada 4 escolares presenta alteraciones visuales, según distintos estudios llevados a cabo en países desarrollados.

Entre el 5 y el 20% de los preescolares y el 25% de los escolares tiene alteraciones visuales como miopía, hipermetropía o estrabismo. La miopía es el problema que más aumenta.

Un 10% de los niños padece ambliopía, más conocido como “ojo vago”. Más de la mitad de los padres desconocen este trastorno, por lo que no buscan tratamiento.

Pero, ¿cómo sospechar que nuestro hijo no ve bien y necesita una visita urgente al oftalmólogo? Distintos estudios nos descubren las señales a las que debemos estar atentos, aunque no hay que olvidar que conviene llevar al niño al oftalmólogo por lo menos una vez al año para comprobar que no hay ninguna anomalía.

Y el mes de febrero es un buen momento para hacerlo y evitar que los problemas visuales puedan afectar al rendimiento escolar.

SEÑALES DE ALARMA

Los niños no suelen quejarse de que no ven bien, en especial los más pequeños, por eso es importante estar atento a las siguientes señales ya que pueden darnos pistas de que el niño necesita una visita al oftalmólogo:

Si observas que tu hijo evita las tareas relacionadas con la visión de cerca, ya sea leer o hacer los deberes, puede tener problemas de visión. Si evita el deporte u otras actividades de ocio podría tener problemas para ver de lejos. Los niños no suelen quejarse de que no ven bien

La lectura da pistas sobre la salud visual del niño. ¿Omite o confunde letras o palabras, usa el dedo para guiarse, adopta una postura forzada o se acerca al libro más de lo normal? Podría necesitar anteojos. Un nivel bajo de lectura podría deberse a muchas causas, pero una de ellas también podría ser algún problema visual.

Gestos como fruncir el ceño, guiñar mucho los ojos, inclinar la cabeza como si intentara enfocar bien o girar el cuello para mirar de lejos o de cerca son señales de posibles problemas visuales.

Si se le irritan los ojos, le pican o le escuecen o le lloran al escribir o al leer no lo dejes pasar.

Los dolores de cabeza habituales en niños también se asocian a la vista. Si se queja de cefaleas llévelo al oftalmólogo.

Por supuesto, tropezar con facilidad también puede deberse a un problema de visión.

Se queja de visión borrosa o cansancio ocular y te lo hace saber.

Obviamente, la visión doble o cualquier tipo de desviación visual son síntomas de alarma.

El tortícolis también, porque puede ser consecuencia de que el niño gira mucho la cabeza para ver bien.

PRECAUCIONES CON LAS PANTALLAS Al margen de estar pendiente de las señales de alarma, hay que estar alerta que es muy importante la prevención en el ámbito de la pantalla. Y más teniendo en cuenta que muchos niños se han aficionado a ellas tras el confinamiento y existe la posibilidad de cuarentenas o nuevos confinamientos que a buen seguro obligarán a retomar la enseñanza online y con ella una mayor exposición a las pantallas.

Ajustar los colores del monitor para que sean siempre claros y mates. Configura también los caracteres y el tamaño de la fuente, que no sea muy pequeña, para facilitar la lectura. Deja que sea el niño quien te diga lo que le va mejor.

Mantener una imagen estable y sin destellos. Aumenta la velocidad de refresco de la pantalla, que esta se pueda orientar a voluntad para mejorar los ángulos de visión y que permita su regulación en cuanto a brillo y contraste.

Procurar que la pantalla esté siempre limpia. Lo ideal es estudiar o leer con texto negro sobre fondo blanco.

Situar la pantalla a una distancia de entre 50 y 60 cm. La parte superior tiene que estar a una altura similar a la de los ojos o un poco más baja.

Colocar el ordenador perpendicular a la ventana para que no haya deslumbramientos ni reflejos. Entre todos los preparativos que requiere el inicio del curso escolar, seguramente una visita al oftalmólogo no está en la agenda de muchos padres, sin embargo, ahora más que nunca es necesario hacerla para detectar problemas oculares y evitar que incidan en el rendimiento escolar.

MÁS CASOS DE MIOPÍA

Durante la infancia pueden aparecer diversos trastornos oculares que provocan ojo vago si no se trata a tiempo. Recordemos que el ojo vago es la disminución de la capacidad visual de uno o de ambos ojos por falta de uso durante el periodo de aprendizaje visual y está causado por múltiples defectos de visión:

Defectos refractivos como la hipermetropía, el astigmatismo o la miopía.

Estrabismo, que es la incapacidad de los dos ojos para mantener una alineación correcta y funcionar juntos.

Otras anomalías oculares como el párpado caído (ptosis palpebral) o la catarata congética.

TICS OCULARES Y ORZUELOS

El principal culpable del aumento de los trastornos oculares entre los niños durante el confinamiento son las pantallas, pero el estrés también es otro factor que ha podido pasar factura en la salud ocular. Los niños han vivido la preocupación de los adultos durante la pandemia. Algunos han tenido familiares enfermos o han podido vivir situaciones económicas difíciles. Y ese estrés generado por situaciones excepcionales puede haber aumentado determinados trastornos oculares.

Tics oculares. Se presentan con un parpadeo o guiño frecuente y afortunadamente no desembocan en una patología ocular, pero resultan muy molestos.

Mioquimias palpebrales. Se trata de contracciones involuntarias normalmente del párpado inferior.

Orzuelos. La glándula del borde superior del párpado se infecta, produciendo inflamación y dolor.

VISITAR AL OFTALMÓLOGO AL MENOS UNA VEZ AL AÑO

Los oftalmólogos aconsejan que la primera visita a este especialista se realice a los dos o tres años de edad, obviamente siempre y cuando no haya ninguna alteración ocular que obligue a acudir antes. A partir de esa edad deberían realizarse visitas anuales, destacando que esa visita es más obligada que nunca debido a la situación excepcional que hemos vivido.