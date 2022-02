Adolescencia: cinco mitos de tener relaciones con alguien del mismo sexo

15/02/2022 - 09:59 Opinión

Por María Laura Lovisolo, ginecóloga, miembro de la Comisión Directiva de Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil





La sexualidad ha estado siempre rodeada de mitos y tabúes, ni hablar cuando nos referimos a relaciones entre personas del mismo sexo ¿Qué sucede en el caso de los adolescentes?