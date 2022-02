20/02/2022 - 11:20 Opinión

Por Francisco Viola (francisco.viola.educacion.sexual)

La imagen idílica del “corazón” como símbolo del amor sabemos que no resiste ningún tipo de análisis, salvo el de la metáfora elocuente de los poetas y escritores. Ya Antonio Machado, en sus “parábolas de Castilla”, plantea un duelo entre corazón y razón: “quien miente eres tu razón,//que dices lo que no sientes”. Esta forma de dividir nuestras decisiones es simpática y ha producido mucho cine, literatura y conversaciones mundanas. Pero lo cierto es que el corazón nunca decide, siempre decide el cerebro. El corazón, como órgano, no genera ninguna decisión ni, obviamente, tampoco la ejecuta. Siempre lo hace el cerebro. Ahora bien, esas decisiones, a veces, se hacen con más análisis, otras de modo más impulsivo. Algunas con intereses bien claros, otras con lo que llamamos intuición. Pero siempre decide el cerebro, donde se procesan las emociones, se gestionan las formas de actuar y se estimula las reacciones. Allí, donde se motiva el deseo que luego se vivencia en el ser completo. Es en el cerebro donde se generan los procesos para liberar los impulsos que podemos tener frente a lo que nos pasa.

Esto conlleva una cuestión más pragmática. O sea, en primer lugar, debemos comprender esta realidad que aun siendo enamorados fervientes o enamoradizos perdidos, aún convencidos que el sentimiento debe reinar en nuestras vidas, aun cuando sostengamos que el camino a la felicidad está dado por seguir el mandato del amor y no de la razón. Aun en todos esos casos es nuestro cerebro actuando. Al ser esta afirmación una verdad pragmáticamente indiscutible, desde el plano de la fisiología y de la neurociencia, pues pensemos en cómo conciliar nuestro ideal de amor con esta evidencia.

Frente a ello, propongo que debemos ocupar nuestro tiempo en darle al cerebro lo mejor de nuestra idea de amor. Por ello, lo nutramos de buenas convicciones para que sus decisiones sean las que nos convengan. ¿Cómo? Pues con los recursos que son válidos. Para ello, fomentemos el autoconocimiento, ya que éste le permite al cerebro saber lo que deseamos y lo que nos apetece (por ejemplo, conocer nuestro propio mapa erótico), pero también nos permite saber lo que nos hace daño, lo que no queremos consentir jamás y los límites que aquí y ahora son importantes para nosotros (siempre podemos evolucionar). Le agreguemos al cerebro las habilidades necesarias para comunicar lo que deseamos, gestionar de la mejor manera los conflictos que pueden aparecer inevitablemente en la vida y lo proveamos de los recursos necesarios para poder hacer del consentimiento la verdadera puerta de entrada a lo que queremos y nos merecemos.

Así que a seguir lo que nuestro cerebro dicta, que no está reñido con la posibilidad cierta de seguir lo que nuestros sentimientos necesitan, aspiran y buscan. El amor no es la negación de nuestra inteligencia sino una de las formas que tiene de expresarse y viceversa.