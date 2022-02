¿Quién dijo que no es posible sobrevivir a las 25 semanas?

22/02/2022 - 10:22 Opinión

Jett, nació en la semana 25 de embarazo y pesó poco más de 600 gramos. Nadie daba nada por él, excepto sus padres Mhairi y Paul. Todo estaba en su contra, pero el “bebé milagro” consiguió sobrevivir.

En la web especializada “Guía infantil” podemos conocer su historia. A Mhairi y Paul los médicos les aconsejaron abortar a su bebé. Les dijeron que no conseguiría sobrevivir, que sus pulmones no funcionarían, que podría sufrir daños cerebrales irreversibles. Menos mal que Mhairi y Paul no hicieron caso.

Todo sucedió en la semana 20 de embarazo. En ese momento recibieron la noticia y cinco semanas más tarde nació Jett. En el hospital no estaban preparados, nadie conocía un caso como este… Jett consiguió nacer y aunque su organismo no estaba desarrollado completamente, se abrazaba a la vida.

Sucedió el milagro. Superó las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas y fue mejorando en la incubadora. Pasaron los meses y Jett, que había sido desahuciado llegaba a su casa. Pasaron dos años y ahí esta Jett, llevando una vida normal.

Tiene algún problema derivado de su problema al nacer. Los pulmones y el corazón deben ser cuidados, pero le permiten una vida normal. Los milagros existen y la vida de Jett es un buen ejemplo. Después de conocer su historia…¿Quién puede decir cuando es viable o no viable la vida de un bebe?