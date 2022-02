Francisco designó a una argentina, teóloga del pueblo, en un puesto clave

23/02/2022 - 11:14 Opinión

El Papa Francisco fortalece su vínculo con el continente Americano. Para ello acaba de nombrar a Emilce Cuda Secretario de la Pontifica Comisión para América Latina (PCAL), siendo la primer mujer que ocupa este cargo en la Curia Romana, una especie de ministerio del Estado Vaticano que desde el año 1958 debe atender las demandas de las iglesias del continente donde nacieron el 48 por ciento de los 1.360 millones de católicos.





Cuda fue Jefa de oficina en la PCAL, su primera designación en agosto, y ahora es igualada en el cargo con el profesor mexicano, Rodrigo Guerra. Esto significa que el Papa forma un matrimonio latinoamericano para abordar no sólo los temas de fe sino también en lo político integrando una visión masculina y femenina, mujer y varón al mismo nivel, miradas diferenciadas de la vida que son aportes, y que a su vez tienen orígenes geográficos distintos, uno en el extremo norte, México, y la otra en el extremo sur de América, teniendo ambos, Cuda y Guerra, como jefe inmediato al cardenal canadiense, Marc Ouellet, quien a su vez es encargado de otra aérea clave para la iglesia católica, que es la Congregación donde se evalúan a los obispos católicos de todo el mundo.





La primera mujer laica (no religiosa) argentina con un doctorado pontificio en teología moral y en su rama social (la otra es bioética) afirmó que “el Papa en persona está inaugurando una nueva etapa del vínculo del Vaticano con las iglesias de las América (el Norte, central y caribe y el sur) al involucrarse personalmente en el encuentro virtual del diálogo entre norte y sur con los estudiantes universitarios”.





El evento se realizará el próximo jueves 24 de febrero, a las tres de la tarde Argentina, de manera on line, con acceso libre y gratuito. La forma de participación es por la plataforma zoom, que tendrá traducción y subtitulado en vivo en español, inglés y portugués. La transmisión se puede ver aquí en vivo. La apertura será responsabilidad de la teóloga del pueblo Emilce Cuda y a continuación de ella tomará la palabra el Pontífice.





En este encuentro el Papa Francisco se ocupará, según los organizadores entre ellos la Universidad Loyola de Chicago, de los migrantes e hijos de migrantes, el drama ambiental y la distribución económica para ello quieren poner en debate “proyectos concretos que busquen reconocer y empoderar a las periferias existenciales para procurar y liderar el camino hacia la justicia social y el bien común”. Luego estudiantes que representan a sus grupos regionales comparten su trabajo con el papa Francisco. Habrá cuatro sesiones de estos diálogos, cada una con una duración aproximada de 12 minutos. Por cada diálogo serán dos estudiantes y Jorge Mario Bergoglio (un estudiante de un grupo del Norte y un estudiante de un grupo del Sur). En cada diálogo, cada estudiante hablará por 2-3 minutos, y luego Francisco responde y entabla el diálogo con ellos.





“Vemos que las causas de los problemas en Latinoamérica son el gran endeudamiento, la fuga de riquezas naturales en divisas y las practicas extractivistas. Todo eso tiene una causa en la organización actual de la economía que no hace posible el desarrollo integral. Esto no significa que la PCAL se va ocupar de la política y economía, pero si mantener la comunicación de la curia romana con las América y las iglesias particularidades de las Américas. Pero ante la crisis estructural económica y crisis representatividad que amenaza las democracias latinoamericanas la Pontificia Comisión abre el dialogo, sienta a todos, los de arriba y abajo, de derecha y izquierda para construir de manera sinodal lo sueños de América, que son prácticas concretas, dinamos de las comunidades para llevar estos sueños culturales, ecológicos, eclesiales y económicos”, aseguró Cuda quien finalizó diciendo que “el endeudamiento de América Latina no puede ser ajeno a la sensibilidad Cristiana. La gente está sufriendo por este motivo y eso nos toca y nos ocupa como católicos. El Papa nos llama a la compasión y misericordia y desde ese punto de vista nos ocupamos por lo económico y político, nosotros lo hacemos no por rédito económico o poder político sino para hacer posible la piedra fundamental de nuestro credo, la hermandad, Fratelli tutti, como dice Francisco”.





Emilce Cuda forjó su teología con los jesuitas que formaron al Papa en el Colegio Máximo, entre ellos el ya fallecido sacerdote, filósofo, y teólogo, Juan Carlos Scanonne, quien prólogo en el 2016, el libro de la funcionaria vaticana: “Para leer a Francisco. Teología, ética y política”.