Hablando de piropos

27/02/2022 - 04:02 Opinión

Hace un tiempo, un tipo público dijo: “En el fondo, a todas las mujeres les gusta que les digan piropos. Aquellas que dicen que no, que me ofende, no les creo nada. Porque no hay nada más lindo que te digan: ‘Qué linda sos”. Y agregó: “Por más que te digan alguna grosería, como ‘qué lindo culo que tenés’. Pero está todo bien”.

Leo estas declaraciones y no me sorprenden. Es definitivamente normal que alguien abra la boca y diga lo que piensa. ¡Enhorabuena! ¡Bravo! Es tan importante que haya libertad de expresión, como deseable que haya pensamiento crítico para decirlas. Pero no se puede todo. Por ello, muchas veces, las declaraciones pueden contradecir los hechos, pueden deformar las cosas y hasta pueden ir en contra de lo necesario.

Es más hasta pueden, incluso, fomentar algo negativo. Algo que lo aprendimos amargamente. Pero eso es otra cosa. Es decir, todos podemos decir las tonterías que queramos o pensemos y hacerlo sin filtro. Pero no porque uno abra la boca –aunque sea un tipo público- lo enunciado pasa a ser una verdad, es más en muchos casos queda evidente que es un error extrapolado gratuitamente, con una clara muestra de impunidad oral. Una forma específica de no pensar un poco más allá de sus propios límites mentales.

Un piropo no debería ser nunca una agresión y, por eso nunca jamás puede ser una invasión. Veámoslo claramente, uno decide hacer algo –en este caso decir un piropo, el que sea- un algo que sale de percibir algo, elaborar un mínimo y decirlo. Pero una vez dicho, no puedo asumir que la otra persona lo debe recibir como yo quiero. Allí es donde el otro -que existe, decide, siente, se expresa- se pueda sentir agredido por esa invasión.

La violencia, en la actualidad, es una invasión a los límites que el otro considera propios. Es algo que agrede porque produce un daño, desde la incomodidad que no corresponde hasta, por supuesto, la que genera un daño mayor. La violencia aparece cuando no se da la opción real para que el consentimiento aparezca como esa marca de identidad que nos constituye como seres humanos: el respeto a la alteridad como condición básica de cualquier encuentro.

La violencia, señalemos, no se mide por lo que yo creo que es violencia, sino a partir de lo que el otro percibe y se delimita socialmente. No está asociada a un gradiente de daño, sino a lo que coarta en un encuentro como posibilidad de intercambio.

Voy a aclarar algo: sí creo en los piropos. Pero creo que ello se construye desde la intimidad real, no la inventada en mi mente. Un piropo, debemos recordar, siempre tiene su forma de hacerlo. Alguna indicación, aunque pequeña, de cómo hacerlo. Creer que sólo alcanza con decirlo para que sea algo bueno es ignorar que la otra persona tiene el valor de persona, la libertad de toda persona y el derecho de pensar distinto y, aunque este tipo no lo crea, de ofenderse. Así que sí, que vivan los piropos, pero nunca jamás a costa de la ofensa, del ignorar o menospreciar la intimidad de la otra persona.