Palabras extraordinarias

05/03/2022 - 22:06 Opinión

Como suelo decir, los seres humanos nos sanamos hablando, pues fuimos diseñados para expresarnos. Cuando nos comunicamos, atraemos o repelemos a la gente. Esto se debe a que alguien puede ser una buena persona, pero no ser un buen comunicador. Una expresión deficiente puede arruinar un gran corazón con las mejores intenciones. Necesitamos ser conscientes de que nuestro hablar tiene el poder de generar vida o muerte.

La elección es nuestra. Lo cierto es que todos somos comunicadores. Y, en general, las personas que más avanzan en la vida son las que mejor se comunican con los demás. ¿Cómo podemos lograr mejorar nuestra comunicación? Fundamentalmente, haciendo uso de palabras de grandeza que transmitan bienestar. Algunos ejemplos de ellos son maravilloso, extraordinario, fantástico, excelente.

También sonriendo, lo cual siempre trasmite alegría. Cuando alguien se comporta de este modo, nos hace sentir bien. En cambio, no nos gusta que alguien nos diga algo como: “¡Qué cara que tenés! ¿Te pasa algo?”. La mayoría de la gente recibe con agrado frases como: “Qué bueno verte”. O: “Qué bien te veo”. O: “Lo mejor está por venir para tu vida”. Esto sucede porque los dichos de nuestra boca poseen una gran carga emocional. Entonces haríamos bien en elegir con cuidado lo que expresamos. Muchos no comprenden que las palabras que hablamos son como semillas que, tarde o temprano, nos traerán una cosecha. Nuestra lengua se puede comparar con un timón que dirige un barco. Este sirve para guiar la nave y que no vaya hacia cualquier lado. De la misma forma, las palabras que hablamos conducen nuestra vida en una determinada dirección. Todos nosotros llegamos hasta el lugar donde hoy nos encontramos debido a lo que hablamos ayer. Y mañana llegaremos a otro destino según las palabras que hablemos hoy. ¿Cómo estás usando tu boca? Recordá esto: Tu vida y la mía van en la dirección de nuestras palabras.

En cualquier área de nuestra vida desarrollar el hábito de hablar bien tiene un efecto positivo. ¿Por qué? Porque la boca define la vida. Esto significa que, con nuestros dichos, creamos un clima positivo o negativo a nuestro alrededor y les mostramos a quienes nos rodean nuestro mundo emocional. Estas son algunas de las herramientas que podemos sumarles a nuestras palabras: -La amabilidad demostrada en un simple “gracias” o “por favor”. -La unidad expresada a través de un “nosotros”. -El pedido de permiso que demuestra consideración por el otro. -La pregunta que indica que el otro nos interesa. -El ánimo que provoca emociones positivas. -La simplicidad, por ejemplo, en el uso del nombre de la otra persona. -La escucha atenta que transmite valoración. Hoy más que nunca que nuestras palabras sean extraordinarias siendo muy conscientes de lo que sale de nuestro corazón y nuestra boca y eligiendo siempre el poder de la vida que los dichos extraordinarios encierran.